Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat das Ansinnen der Bundesländer zurückgewiesen, dass es vor Beginn der geplanten Krankenhausreform zunächst weitere Mittelzusagen des Bundes und der Krankenkassen geben müsse, um die Kliniken zu finanzieren. „Mehr Geld ohne Reform kann es nicht geben“, sagte Lauterbach am Montag der F.A.Z. Die Lage sei dringlich und dulde keine Verzögerung. „Die Krankenhäuser brauchen schnell die Umsetzung der Reform – aus Ländern und Kliniken mehren sich die Notsignale.“

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Trotz der Widerstände aus den Regionen – motiviert nicht zuletzt durch die Landtagswahlen in Bremen am 14. Mai sowie in Bayern und Hessen am 8. Oktober – will Lauterbach am Fahrplan für das Gesetz festhalten. „Wir müssen und werden uns mit den Bundesländern bis zum Sommer auf Eckpunkte der Klinikreform einigen“, versicherte er. „Die Reform ist im Zeitplan dafür.“

Auch inhaltliche Bedenken wies er zurück. „Außer Frage steht ebenfalls die Mechanik der Reform: Eine Krankenhausreform ist zwingend mit mehr Spezialisierung, Pauschalen für das Vorhalten benötigter Leistungen und weniger Bürokratie verbunden.“ Im Entwurf eines „Basismodells“ aus dem Ministerium, das der F.A.Z. vorliegt, heißt es unmissverständlich: „Die Krankenhäuser werden Versorgungsstufen (Leveln) zugeordnet.“ Genau das hatten die Länder zuvor abgelehnt.

Länder fordern mehr Zeit und Mitsprache

Konkret hatten die Amtschefs der Länder-Gesundheitsminister mehr Zeit, Geld und Mitsprache in der Neuordnung gefordert und zentrale Qualitätsanforderungen durch den Bund in Form der Levels verworfen. In einer Beschlussempfehlung für die Gesundheitsministerkonferenz verlangten sie einen weiteren Strukturfonds des Bundes, einen Inflationsausgleich sowie eine vollständige Refinanzierung der Personalkostensteigerungen.

Die von Lauterbach geplante Auszahlung der neuen Vorhaltepauschalen über das Bundesamt für Soziale Sicherung lehnen die Amtschefs ab und fordern mehr Zeit für die Vorbereitung der Reform. Bis dahin müsse der Bund „für eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser sorgen“, heißt es in dem Papier, über das zuerst die F.A.Z. berichtet hatte.

Mehr zum Thema 1/

Die Länder haben Bedenken, dass der Bund in die gesetzlich ihnen vorbehaltene Krankenhausplanung hineinregiert und dass kleine lokale Kliniken geschlossen werden müssten. Lauterbach will ihnen diese Bedenken nehmen, und geht auch sonst auf sie zu, um einen Kompromiss zu erreichen. Der F.A.Z. sagte er: „Kleinere Krankenhäuser auf dem Land – Level 1 Häuser – sollen flexibel mehr ambulante Behandlungen machen können. Sie sollen für Ärzte und Pflegekräfte besonders attraktiv werden.“ Durch die geplanten Vorhaltepauschalen werde „der ökonomische Druck sinken“.

Lauterbachs „Basismodell zur geplanten Krankenhausreform“ sollte schon Ende April vorliegen. Der Diskussionsentwurf wurde am Montag mit den Ländern besprochen und dient zur Vorbereitung des Treffens der Bund-Länder-Gruppe am 23. Mai. Neu ist, dass die Geburtshilfe nicht auf Level 2 beschränkt ist, sondern auch Level-1-Häusern zugeordnet werden kann. Außerdem gibt es eine neue Level-Kategorie F für Fachkliniken einschließlich Bundeswehrkrankenhäusern und Berufsgenossenschaftlichen Kliniken. Die abrechenbaren Leistungsgruppen werden am Modell von Nordrhein-Westfalen orientiert. Lauterbach besteht auf „bundeseinheitlichen Mindeststrukturvoraussetzungen“. Die Rechtsverordnung seines Hauses soll aber „unter Einbeziehung der Länder erfolgen“.