Im Ringen um die Neugestaltung der deutschen Krankenhauslandschaft ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiter auf die Länder zugegangen. Seine eigene Position bröckelt indes. Nach einer Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Klinikreform sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zwar, er bestehe weiter auf der Einteilung aller Häuser in Versorgungsstufen (Le­vels). Da habe er „nicht nachgegeben“.

Die Kategorisierung sei nötig, damit die Patienten Transparenz über die Qualität erlangten und auf einer Deutschlandkarte erkennen könnten, ob eine Klinik in die Kategorie Grundversorger falle (Le­vel 1), ob sie ein Regional- und Schwerpunktversorger (Level 2) sei oder ein Maximalversorger wie eine Universitätseinrichtung (Level 3). Hinzu kämen noch die Fachkliniken (Level F). Die Länder widersetzten sich allerdings dem Bundeskonzept und nutzen künftig „ihre eigenen Einteilungen“, gab Lauterbach zu. „Materiell“ sei die Leveleinteilung nicht von Bedeutung, „die Länder müssen das nicht übernehmen“.

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Manne Lucha (Grüne) aus Baden-Württemberg, sagte: „Bei den Leveln werden wir keine Freunde mehr.“ Lauterbach bestätigte: „Da kommen wir nicht überein.“ Lucha versicherte, auch die Länder konzipierten eine gestufte Versorgung, eine solche gebe es schließlich schon. Die bundeseinheitlichen Levels seien jedoch nicht nötig: „Wer sich dann durchsetzt, werden wir sehen.“

Das Klinikwesen entbürokratisieren

Trotz der Unstimmigkeiten unterstrichen alle an der Berliner Pressekonferenz Beteiligten – darunter Karl-Josef Laumann (CDU) aus Nordrhein-Westfalen sowie Melanie Schlotzhauer (SPD) aus Hamburg – die gute Gesprächsatmosphäre. Es war von einem „Durchbruch“ und einer „Sternstunde“ die Rede. Man sei gut vorangekommen und zuversichtlich, bis Anfang Juli ein gemeinsames Eckpunktepapier zu erstellen. Daraus soll Lauterbachs Haus dann einen Gesetzentwurf erarbeiten. So könne die „große Krankenhausreform“ wie geplant zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Lauterbach sagte, Bund und Länder teilten 90 Prozent der Ziele: „Die Grundstruktur der Reform steht.“ Man werde das Klinikwesen entbürokratisieren und entökonomisieren, wobei die wichtigste Absicht sei, die Versorgungsqualität zu verbessern.

Einig ist man sich, dass Vorhaltepauschalen die zu Fehlanreizen verleitenden Fallpauschalen weitgehend ersetzen sollen; der Bundesminister sprach von 60 zu 40 Prozent. Auch die Einführung sogenannter Leistungsgruppen ist Konsens. Ihre Zuordnung zu jeder einzelnen Klinik durch die Länder findet künftig nach bundeseinheitlichen Mindestanforderungen an die medizinisch-technisch-personelle Ausstattung statt.

Reform soll Wildwuchs beenden

Sie richtet sich also danach, welche Krankheiten die Fachdisziplinen in den Häusern behandeln oder welche Eingriffe sie vornehmen können. Nur wenn diese Qualität gewährleistet ist, wird die Leistung vergütet. Mit der Orientierung an dem System von Nordrhein-Westfalen und einigen Ergänzungen ließen sich fast alle Versorgungsfälle in den Gruppen abbilden, so Lauterbach. Allerdings ist er auch bei den Leistungsgruppen den Ländern weit entgegengekommen. So erlaubt ein revidiertes Eckpunktepapier seines Hauses für die Verhandlungen am Donnerstag be­fristete und später zu evaluierende Ab­weichungen von der Zuordnung.

Lauterbach erlaubt den Ländern in dem Papier zur Versorgungssicherheit in der Fläche, „bedarfsnotwendige Leistungen auch Kliniken zuzuweisen, die nicht alle Vorgaben der Leistungsgruppe erfüllen“. Lediglich die Kriterien für diese Ausnahmen müssen bundesweit einheitlich geregelt sein. In der Praxis könnte das dazu führen, dass kleinere Häuser, die eigentlich für bestimmte Leistungsgruppen nicht qualifiziert sind, dennoch Behandlungen aus deren Katalog anbieten und abrechnen. Diesen Wildwuchs sollte die Reform eigentlich beenden.