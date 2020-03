F.A.Z. exklusiv : Zwei Milliardäre schmieden einen neuen deutschen Krankenhauskonzern

Aktualisiert am

Durch die Übernahme der Rhön-Kliniken durch Asklepios bekommt Deutschland eine neue starke Nummer Zwei im Wettbewerb der privaten Klinikketten. Was bedeutet das für die Belegschaft?

Deutschland bekommt eine neue starke Nummer Zwei im Wettbewerb der privaten Klinikketten: Hinter dem Marktführer Helios, der zum Dax-Konzern Fresenius gehört, tun sich die beiden Konkurrenten Asklepios und Rhön-Klinikum zusammen, die zuletzt zusammen mehr als drei Millionen Patienten im Jahr versorgt haben. Asklepios-Alleininhaber Bernard große Broermann, 76, einer der ebenso tüchtigen wie unscheinbaren Milliardäre im Land, übernimmt dafür das Lebenswerk des ebenfalls zu beträchtlichem Vermögen gekommenen Pioniers Eugen Münch, 75, der einst die Rhön-Klinikkette aufgebaut und als erster in Deutschland einen Krankenhauskonzern an die Börse gebracht hat.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Wir kennen uns seit mehr als 30 Jahren, vertrauen und respektieren uns, deshalb haben wir jetzt nur zwei Monate verhandelt“, sagt Münch nun. „Ich habe lange nach einer Lösung gesucht, wie wir in der privaten Krankenhauslandschaft größere Einheiten schaffen und Marktanteile bündeln können. Gescheitert sind diese Gespräche zuvor immer an der Frage: Wer führt?“ Diese Frage ist mit der vorliegenden Konstruktion entschieden: Bernard große Broermann, 1943 als Bauernbub geboren, wird der mächtigste Privatmann im deutschen Klinikwesen.

Das kinderlose Ehepaar Münch verkauft ihm den größten Teil seiner Anteile für 18 Euro je Anteil. Den übrigen Aktionären wird derselbe Preis geboten, wie die Konzerne am Freitagnachmittag bekanntgaben. Der Handel mit Rhön-Aktien wurde daraufhin an der Börse zunächst ausgesetzt, ehe der Kurs punktgenau auf 18 Euro landete.

„Am Ende hilft der Deal allen Rhön-Aktionären“

Eugen Münch, bisher Aufsichtsratsvorsitzender der Rhön-Kliniken, wird künftig womöglich ohne formelle Befugnisse auskommen müssen, will aber weiterhin eine Rolle im Unternehmern spielen, wenngleich diese noch nicht klar definiert ist. „Ich brauche nicht ein offizielles Amt, möchte meine Erfahrung einbringen. Was ich mir vorstellen kann: Mit einem Vorstand, der mir zuhört, die Themen diskutieren, die ich für wichtig halte. Ob das Management meinen Ideen dann folgt oder nicht, wird man sehen.“

Der Deal (Projektname „Gordios“) zerschlägt nach Münchs Worten einen Gordischen Knoten, will sagen: Die Machtfrage im Rhön-Klinikum wird nach jahrelangem, notorischem Zwist zwischen den Eigentümern endlich geklärt. Bisher waren dort drei Großaktionäre zugange: Eugen Münch selbst, dazu Asklepios/Broermann sowie die Familie Braun vom gleichnamigen Medizinkonzern in Melsungen, die nun überrumpelt wurde. Braun war nicht in die Verhandlungen involviert, erfuhr erst nach der Einigung davon.

Da werden Köpfe rollen

„Am Ende hilft der Deal allen Rhön-Aktionären, auch Herrn Braun“, sagt Eugen Münch. „Das bisherige strategische Patt im Eigentümerkreis war nicht zum Nutzen des Unternehmens.“ Ergebnis wie Aktienkurs von Rhön haben zuletzt stark gelitten. Braun kann sich gegen das Manöver nun nicht groß wehren. Sein Einfluss auf Rhön schwindet, so oder so. „Eine Möglichkeit wäre es, dass die Familie Braun das Angebot annimmt und uns ihre Aktien andient“, sagt Asklepios-Chef Kai Hankeln. „Wenn nicht, dann sind wir zuversichtlich, dass wir auch so eine Basis finden, im Interesse aller Rhön zukunftsfest aufzustellen.“

Über die beiden Klinikketten kommt als neues Gebilde eine nicht an der Börse notierte Holding, die Rhön kontrolliert und in der Asklepios – sprich: Bernard große Broermann – die Mehrheit hat. „Asklepios hat das letzte Wort, wenn wir uns nicht einig sind“, sagt Münch. „Wir haben aber vertraglich geregelt, dass es dieses Recht nur begrenzt einsetzen darf.“ Unklar sind die Folgen für die bisherige Rhön-Führung. „Bisher gab es im Vorstand unterschiedliche Stoßrichtungen, damit ist jetzt Schluss“, sagt Eugen Münch. „Jetzt müssen wir uns anschauen, wer die neue Strategie am besten vertritt. Das kann durchaus zu personellen Konsequenzen führen.“ Mit anderen Worten: Da werden Köpfe rollen.

„Gemeinsam die Patientenversorgung verbessern“

Solche Machtfragen sprachen offensichtlich mehr noch als die Aussicht auf Kostenvorteile durch die künftige Größe für den Verkauf. „Die Synergien haben einen Effekt, etwa beim Einkauf. Das würde aber nicht ausreichen, die Aktion zu rechtfertigen“, sagt Münch. „Wichtig ist der Entwicklungssprung, der durch die Verbindung möglich wird. Wir können unser Campus-Modell übertragen auf viele Regionen.“ Gemeint ist ein Pilotprojekt, in dem die Grenzen zwischen ambulanter Praxis und Klinik verschwinden, Arztpraxen ins Krankenhaus integriert werden. „Wir müssen die Sektorgrenzen in Deutschland innerhalb der Medizin aufheben“, sagt Asklepios-Chef Hankeln dazu. „Nur so bleibt das Gesundheitssystem finanzierbar, nur so sind alle Patienten zu versorgen. Bei einem Drittel der Fälle wird der Klinikaufenthalt dadurch obsolet. Das ist besser für die Patienten. Und wirtschaftlicher ist es auch.“

Mehr zum Thema 1/

Die Belegschaft glauben die Manager hinter sich. Niemand müsse um seine Stelle fürchten angesichts des Fachkräftemangels, unter dem beide Krankenhausfirmen leiden, heißt es. Und der Patient merke im besten Fall vorerst gar nichts, bekräftigt Münch. „Ziel ist es, gemeinsam die Patientenversorgung zu verbessern.“ Dafür wolle er auch einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf einsetzen. Das Geld steckt Münch nach eigener Auskunft in ein Startup, das gerade entsteht: „Da geht es um elektronische Entwicklungen für Patienten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass daraus was wird.“