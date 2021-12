Krankenhaus-Barometer : Vielen Kliniken geht es schlecht

Aktualisiert am

Krankenhaus in Köln Bild: KNA

Trotz umfangreicher staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Pandemie geht es den Krankenhäusern in Deutschland wirtschaftlich so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht. 60 Prozent der Krankenhäuser rechnen in diesem Jahr mit wirtschaftlichen Verlusten.