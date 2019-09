Aktualisiert am

Prekäre Lage für Krankenhäuser : Intensivstationen in höchster Not

Der Personalmangel setzt deutschen Krankenhäusern zu: Rettungswagen werden abgewiesen, Abteilungen geschlossen. Was ist da los?

Die Intensivstation der Berufsgensossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main Bild: Victor Hedwig

In deutschen Krankenhäusern gibt es immer weniger belegbare Intensivbetten. Das liegt nicht an den Betten, sondern am Personal. Weil die Pflegefachkräfte nicht reichen, um die gesetzlichen Vorgaben für die Mindestbesetzung zu erfüllen, müssen immer mehr Stationen Betten zeitweise stilllegen. Klinikdirektoren berichten, dass sogar Rettungswagen abgewiesen würden, obwohl Betten frei seien, denn: Mit einem neuen Patienten rissen die Kliniken ihre Personalquoten.

Dies geht aus einer unveröffentlichten Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DIK) hervor, die der F.A.Z. vorliegt. Darin haben 37 Prozent der repräsentativ befragten deutschen Krankenhäuser angegeben, Betten auf Stationen für die intensivmedizinische Betreuung zumindest zeitweise stillgelegt zu haben. Weitere sechs Prozent der befragten Kliniken hätten das in Aussicht gestellt.