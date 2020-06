Reaktionen zum Konjunkturpaket : CDU: Viel Geld – FDP: Unausgegoren – Greenpeace: Bestenfalls blassgrün

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verlangt von den Unternehmen, die von der Koalition beschlossene Verringerung der Mehrwertsteuersätze an die Verbraucher weiterzugeben. „Wir machen sehr deutlich, dass wir erwarten, dass es Eins-zu-Eins weitergegeben wird. Das liegt im Interesse von jedem“, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Aus anderen Ländern sei bekannt, dass „die wirklich klugen Unternehmen und Branchen“ die Absenkung der Steuern auch weitergeben würden. Sie vertraue deshalb darauf, dass auch die deutschen Unternehmen diesen Weg gingen.

Die schwarz-rote Koalition hatte am Mittwochabend nach insgesamt mehr als 20 Stunden dauernden Verhandlungen ein umfangreiches Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Darin enthalten ist auch eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes vom 1. Juli bis Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent und des ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben auf fünf Prozent.

Zudem verteidigte die CDU-Politikerin die Hilfen für die Autoindustrie. Hier gehe es um „ein Herzstück der deutschen Industrie“ mit vielen hunderttausend Beschäftigten auch in den Zulieferern. „Deshalb ist es richtig, dass wir dort viel Geld in Hand nehmen.“ Alle Autokäufer profitierten von dem abgesenkten Mehrwertsteuersatz, sagte sie auf die Frage nach einer fehlenden Autokaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Zugleich gebe es aber ein klares Signal für neuere Antriebstechnologien durch die Förderung von Elektroautos und Hybridautos sowie für die Entwicklung der Wafferstoff-Technik.

Scholz rechnet mit höherer Verschuldung

Die Kommunen würden dauerhaft von sozialen Kosten entlastet. Kramp-Karrenbauer begründete den Verzicht auf die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geforderte Altschuldenregelung damit, dass der Vizekanzler dies schon gegenüber den Bundesländern nicht habe durchsetzen können.

Scholz seinerseits sagt infolge des Konjunkturpakets nun eine deutlich steigenden Staatsverschuldung voraus. Im Zuge der Rettungspakete im März hatte er schon mit einer Schuldenquote von mindestens 75 Prozent gerechnet. „Das wird jetzt ein bisschen mehr“, sagte er im ZDF. Solche Größenordnungen seien aber grundsätzlich zu bewältigen für den Staat.

Aktuell beträgt die deutsche Staatsschuldenquote knapp 60 Prozent der Wirtschaftsleistung; sie liegt damit im Rahmen der EU-Vorgaben. Angesichts des Konjunkturpakets wird der Finanzminister einen zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr aufstellen müssen. Die genaue Größe steht aber noch nicht fest, Scholz verwies am Mittwoch auf große Rücklagen.

„Ich denke, dass mehr kaum geht“

Kritik an dem Paket äußerten wiederum Vertreter der Oppositionsparteien. Es seien zwar „sinnvolle Entscheidungen für Kommunen und Familien“ getroffen worden, erklärte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch in der Nacht zum Donnerstag. Jedoch sei in dem Paket auch „viel Stückwerk und Strohfeuer“ enthalten. Das Programm sei „wenig zielgenau, wenig nachhaltig und unfassbar teuer“. Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer bezeichnete Bartsch als „ökonomisch widersinnig“. Zugleich finde sich in dem Paket zu wenig zu den Themen Bildung und Zukunft, dafür indes „viel Lobbyismus“.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer befand, das Konjunkturprogramm enthalte zwar „einige gute, wichtige Aspekte“, etwa die vorübergehend verminderte Mehrwertsteuer. Insgesamt aber habe sich die Koalition „mit diesem wilden Sammelsurium an unausgegorenen, sehr teuren, aber ineffizienten Vorschlägen mächtig verstolpert“.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace urteilte, das Konjunkturpaket sei „bestenfalls blassgrün“. Einige sinnvolle Investitionen in den Klimaschutz würden „überlagert von vielen Maßnahmen, die Geld pauschal mit der Gießkanne verteilen, etwa über die gesenkte Mehrwertsteuer“, erklärte der Greenpeace-Klimaexperte Tobias Austrup. Die Regierung verpasse damit „eine historische Chance auf einen ökologischen Aufbruch“, beklagte Austrup. Er forderte die Bundestagsabgeordneten auf, das Paket in dieser Hinsicht nachzubessern.

Viele Volkswirte beurteilen das nun vereinbarte Paket positiv. „Ich denke, dass mehr kaum geht“, sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Bank ING, Carsten Brzeski: „Das setzt alles an den richtigen Stellen an: Nachfrage und zukunftsorientierte Investitionen stärken und weiterhin versuchen, den kurzfristigen Schaden abzufedern.“ Die gesamten Konjunkturmaßnahmen gegen die Corona-Krise summierten sich mittlerweile auf knapp zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes. „Davon hätte man vor ein paar Monaten nicht träumen können“, sagte Brzeski.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hält das 130 Milliarden Euro umfassende Paket „für besser als gedacht“. „So führt die überraschend beschlossene befristete Senkung der Mehrwertsteuer zum Vorziehen von Konsum und hilft allen und nicht nur einzelnen Branchen.“ Hilfreich sei auch die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge.

„Das Paket wird die Konjunktur stützen“, sagte auch der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. „Über den reinen Inhalt hinaus zeigt es, dass die Regierung trotz vieler interner Diskussionen handlungsfähig ist. Das allein kann das Vertrauen in die Zukunft etwas stärken.“ Für Unternehmen sei besonders wichtig, dass die Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent gedeckelt werden sollen. Schließlich seien Lohnnebenkosten ein wichtiger Faktor für Standort- und Investitionsentscheidungen.

„Das Konjunkturpaket ist sicherlich in der Lage, die Rezession zu dämpfen, abschaffen kann man sie natürlich nicht“, sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, dem Deutschlandfunk. „Das Ganze wird der Bevölkerung sicherlich auch Mut machen und den Unternehmen.“ Das dürfte die Stimmung „ein bisschen verbessern“. Die Krise selbst sei aber doch so massiv, dass man sie damit nicht so leicht aus der Welt schaffen könne. „Sehr viel wird davon abhängen, ob wir eine zweite Welle der Infektionen bekommen.“