Eigenanteile in der Pflege : So vermeidet man den Kostenschock im Altersheim

Jetzt schlägt die Inflation auch noch im Pflegeheim zu. Die von den Bewohnern zu tragenden Kosten sind innerhalb eines Jahres im Durchschnitt um satte 16 Prozent oder 350 Euro im Monat gestiegen. Schuld sind erhöhte Energie- und Sachkosten, aber auch gestiegene Gehälter und die Mehrausgaben für zusätzliches Personal. Der Aufschrei ist groß, denn große Finanzpolster haben die wenigsten.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Durchschnittlich 2548 Euro müssen die Bewohner mittlerweile monatlich selbst tragen, hat der Ersatzkassenverband VDEK gerade errechnet. Den Rest zahlt die Pflegeversicherung, aber auch die 2548 Euro sind oft zu viel. Die Rente reicht vielen dafür längst nicht, es müssen die Ersparnisse ran. Der Eigenanteil unterscheidet sich je nach Heim, muss aber innerhalb eines Hauses gleich sein, unabhängig von der Pflegebedürftigkeit des Bewohners. Ein bisschen Entlastung bringt der neue Zuschuss zu den Pflegekosten, den es seit 2022 gibt.

Er erhöht sich mit der Dauer des Aufenthalts. In den ersten zwölf Monaten liegt er bei 5 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, nach drei Jahren sind es 70 Prozent (2024 werden diese Zuschüsse erhöht). Die Pflegekosten sind aber nur ein Teil der Aufwendungen, hinzu kommen die Kosten für die Unterbringung, Verpflegung und für Investitionen, für die es den Zuschuss nicht gibt. In der Zahl von 2548 Euro sind 62 Euro Pflegezuschuss für das erste Jahr schon abgezogen. In der Regel bleiben die Bewohner sechs Monate bis zwei Jahre im Pflegeheim.

Viele können sich den stark gestiegenen Eigenanteil jetzt nicht mehr leisten und müssen Sozialhilfe, die „Hilfe zur Pflege“, beantragen. Rund ein Drittel der Bewohner muss mittlerweile schon diesen Weg gehen. Bevor allerdings der Staat hilft, müssen die Pflegebedürftigen alles Geld mobilisieren, das sie haben, von Renten über Kapitaleinkünfte bis hin zum Vermögen, selbst wenn es vielleicht als Erbe für die Kinder gedacht ist. Und wenn das nicht reicht, werden auch Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen zur Finanzierung herangezogen.

Der Spielraum der Sozialhilfeträger ist sehr weitreichend. Alle Einkommen der pflegebedürftigen Älteren bis auf ein Taschengeld werden berücksichtigt, und vom Vermögen dürfen sie nur 10.000 Euro behalten (bis Ende 2022 waren es sogar nur 5000 Euro). Jüngere, die aufgrund einer Behinderung pflegebedürftig sind, dürfen 25.000 Euro behalten, aber um diese Fälle soll es hier nicht gehen.

Das Vermögen muss fast komplett aufgebraucht werden

Es gibt nur wenige Arten von Vermögen, die nicht herangezogen werden. Das wichtigste ist dabei wohl eine eigene Immobilie, in der noch der Ehepartner oder eigene Kinder wohnen. Denen kann stattdessen auferlegt werden, eine ortsübliche Miete zu zahlen. Es muss sich um ein angemessen großes Haus handeln. Ist es zu groß, etwa eine riesige Villa mit großem Grundstück, kann der Sozialhilfeträger einen Verkauf anordnen, bevor Sozialhilfe gewährt wird. Was als angemessen gilt, ist in jeder Region unterschiedlich. Ist ein Haus in ein paar Monaten eventuell besser verkäuflich, kann sich der Träger auch zwischenzeitlich eine Grundschuld auf die Immobilie eintragen lassen.

Nicht verkauft werden müssen auch persönliche Gegenstände, etwa der Ehering oder wichtige Erbstücke. Auch Haushaltsgeräte und Möbel aus der Wohnung oder dem Haus bleiben unberücksichtigt, außerdem Ersparnisse für die Beerdigung und Grabpflege. Verkauft werden muss aber ein Auto, das nicht mehr benötigt wird, oder die Ferienwohnung. Auch größere Schenkungen an Angehörige können die Träger zurückfordern, wenn seitdem noch keine zehn Jahre vergangen sind. Das gilt auch, wenn die Angehörigen sie schon weiterverkauft oder -verschenkt oder zum Kauf einer Immobilie verwendet haben.