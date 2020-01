F.A.Z.-Konjunkturbericht : Die Wirtschaft kriecht ins neue Jahr

Aktualisiert am

Aus der deutschen Industrie kamen zuletzt wieder positive Signale. Doch sie sind nur ein kleiner Lichtblick. Doch was bewegt die Wirtschaft – und welche Erwartungen hat sie?

Optimistisch: Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach einem erfolgreichen Jahrzehnt in einer Schwächephase – spätestens 2021 soll aber das große Wachstum zurückkehren. Bild: dpa

Das Jahr 2019 hätte ein goldenes Jahrzehnt des Aufschwungs komplettieren können. Stattdessen stand es im Zeichen des Abschwungs. Auch zum Jahreswechsel trüben noch immer dunkle Wolken den Konjunkturhimmel.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Sorgenkind Nummer eins war und ist die deutsche Industrie. Aufgrund ihrer Exportorientierung trifft sie die Abkühlung der Weltkonjunktur besonders hart. Ursache dafür sind nicht zuletzt die globalen Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und der Brexit. Der Strukturwandel in der Automobilbranche verschärft die Situation zusätzlich. Die Industrie steckt in einer – milden – Rezession: Die Wertschöpfung war im Spätsommer das fünfte Quartal in Folge rückläufig.