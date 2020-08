Wirtschaftszahlen : Japans Industrie wächst zweiten Monat in Folge

Japans Industrie ist im Juli den zweiten Monat in Folge gewachsen. Die Industrieproduktion legte um acht Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie Regierungsdaten am Montag zeigten. Analysten hatten in einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters im Schnitt ein Wachstum von 5,8 Prozent erwartet. In den Zahlen spiegelt sich die Belebung der Wirtschaft nach dem Ende des Corona-bedingten Notstandes wider.

Die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie befragten Hersteller gehen davon aus, dass die Produktion im August um vier Prozent und im September um 1,9 Prozent steigen wird.

Am Freitag ist Japans altgedienter Premierminister Shinzo Abe aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Es bleibt offen, ob sein für Mitte September angekündigter Nachfolger die als „Abenomics“ bekannte Wirtschaftspolitik fortführt.