Lars Feld im Gespräch : „Die akute Phase der Corona-Krise ist vorbei“

Der deutsche Staat verschuldet sich in nie dagewesener Höhe neu. Übernimmt er sich?

Nein. Dieses Jahr könnte die Schuldenquote auf 70 Prozent des BIP steigen, kommendes Jahr noch etwas mehr. Damit ist man weit entfernt von der Situation nach der Finanzkrise. Die Tragfähigkeit der deutschen Staatsfinanzen ist keinesfalls in Gefahr. Für Krisenzeiten wie diese hält man das Pulver trocken. Den finanzpolitischen Tauben muss man in guten Zeiten die Hartnäckigkeit der Konsolidierung entgegenhalten, den finanzpolitischen Falken in schlechten Zeiten die Notwendigkeit expansiver Finanzpolitik. Dazu ist die Schuldenbremse so konstruiert, wie sie es ist.

Welche Hilfen die Bundesregierung zahlt, wird für Außenstehende immer unübersichtlicher. Geht es dabei noch gerecht und verhältnismäßig zu?

Die Pandemie ist nicht gerecht. In der Tat ist einem Empfänger von Arbeitslosengeld II, der harten Einkommens- und Vermögensprüfungen unterliegt, kaum vermittelbar, warum Solo-Selbständige besondere Hilfen bekommen. Bei 75 Prozent des Umsatzes der Vorjahresmonate, wie bei den November- und Dezemberhilfen, müsste doch aufhorchen lassen, dass das Gastgewerbe nicht mehr laut aufschreit, sondern nur die Verzögerungen bei den Auszahlungen bemängelt. Leider setzt die Bundesregierung das Instrument des steuerlichen Verlustrücktrages zu zögerlich ein. Dies käme Unternehmen mit früheren Gewinnen, also einem tragfähigen Geschäftsmodell, und aktuellen Verlusten zugute, wäre also zielgenau und verhältnismäßig.

Die Furcht geht um, ohnehin krisengeplagte Unternehmen könnten als „Zombies“ künstlich am Leben gehalten werden. Ist diese Furcht begründet?

Eine Krise ist immer zur Bereinigung da. Kriselnde und nicht zukunftsfähige Geschäftsmodelle sollten vom Markt verschwinden. Der Staat darf diesen Prozess nicht zu lange verzögern. Nach der Beendigung der Überbrückungshilfen III sollte daher Schluss sein.