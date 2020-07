Wirtschaftsminister Altmaier : „Ich bin nicht der Oberlehrer der Welt“

Herr Altmaier, die Spitzenverbände der Wirtschaft sind ausgesprochen pessimistisch für die kommenden Monate. Wie schlimm wird es?

Wir haben es mit einer gespaltenen Konjunktur zu tun. Es gibt Unternehmen, die jetzt schon wieder kräftig wachsen, für andere Unternehmen ist die Situation weiter sehr schwer, einige haben die Talsohle noch nicht erreicht. Letzteres betrifft vor allem die Unternehmen, die von großen Veranstaltungen leben. Trotzdem glaube ich, dass sich unterm Strich ab Ende Oktober die Wachstumskräfte durchsetzen. Das bestätigen uns auch die Institute.

Haben wir zum Jahresende mehr als drei Millionen Arbeitslose?

Es wäre nicht seriös, solche Prognosen zu machen. Wir wissen nicht, in welchen Ländern es zu zweiten Infektionswellen kommt und wie sich die Weltwirtschaft insgesamt entwickelt. Klar ist aber: Die Arbeitslosenzahlen steigen bei uns längst nicht so stark wie in anderen Industrieländern, was maßgeblich am Kurzarbeitergeld liegt. Das kommt unserer Wirtschaft zugute, sobald der Aufschwung wieder begonnen hat.

Wird die Kurzarbeit verlängert?

Wir werden in der Koalition über eine Verlängerung der Kurzarbeiterregelung im September entscheiden. Dann können wir absehen, ob wir eine generelle Verlängerung benötigen oder ob wir die Probleme mit spezifischen Maßnahmen für einzelne Branchen lösen können.

Besteht nicht die Gefahr, dass wir am Ende lauter Zombie-Unternehmen haben, deren Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, die aber mit staatlicher Hilfe am Leben gehalten werden?

Nein, das befürchte ich nicht. Wir hatten vor Corona zehn Jahre lang eine wachsende Wirtschaft. Viele gesunde Unternehmen sind jetzt aber durch die Krise in eine Notlage geraten, und genau diesen Unternehmen helfen wir mit unseren Programmen. Die Hilfsprogramme sind alle zeitlich befristet, das gilt sowohl für die Kreditprogramme der KfW wie auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wenn die Corona-Pandemie und die Rezession überwunden sind, wird es keine neuen Hilfen mehr geben. Das ist hoffentlich spätestens mit der Entwicklung und Anwendung eines Impfstoffs der Fall.

Und dann werden massenhaft Unternehmen pleitegehen?

Wir sind in einer sehr ernsten wirtschaftlichen Lage und müssen leider davon ausgehen, dass es nicht alle Unternehmen schaffen werden, diese Krise zu überstehen. Auch in normalen Zeiten gibt es aber Insolvenzen ebenso wie Neugründungen. Wir sehen schon jetzt, dass sich Geschäftsmodelle verändern, im Handel zum Beispiel verlagern sich Umsätze ins Digitale. Ich bin insgesamt optimistisch, dass wir mit unseren Hilfsprogrammen und dem Konjunkturpaket eine breite Pleitewelle verhindern können.

Der deutsche Einzelhandel stöhnt über die Maskenpflicht. Auf welchen Wert müssen die täglichen Corona-Neuinfektionen sinken, damit sie gelockert wird?

Ich bin weder Gesundheitspolitiker noch Virologe, aber für eine generelle Abschaffung der Maskenpflicht ist es eindeutig zu früh. Solange wir im Durchschnitt täglich mehrere hundert neue Infizierte haben, wird sie überall bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird.

Heißt das im Umkehrschluss, bei weniger als 100 Neuinfektionen am Tag kann die Maske im Handel weg?

Es gibt keinen Automatismus. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Übermut und dadurch ausgelöste neue Infektionswellen schaden der Wirtschaft am Ende am meisten. Wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen Mediziner und Politik neu nachdenken.

Wie viele Unternehmen wird der Bund in den kommenden Monaten ähnlich wie die Lufthansa noch mit Eigenkapital stützen müssen?