Zwischenbilanz in Zahlen : Wen die Corona-Krise besonders hart trifft

Arbeiter in Schutzanzügen sprühen Desinfektionsmittel in einer U-Bahn-Station in Seoul als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Bild: dpa

Rund ein Jahr ist es her, dass die Corona-Pandemie wie eine Welle über die Weltwirtschaft gerollt ist. Das Virus unterbrach Lieferketten, Förderbänder in Fabriken um den gesamten Globus standen still, Millionenstädte wurden in den Lockdown geschickt, Gesundheitssysteme kamen an ihre Belastungsgrenze. Wenngleich die Krise noch längst nicht ausgestanden ist, zeigt sich mittlerweile deutlich, wie unterschiedlich die großen Volkswirtschaften die Krise bisher bewältigt haben.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Als Musterschüler gelten oftmals die asiatischen Staaten. Europa schaut neidisch Richtung Osten, wo es vielen Ländern gelang, das Virus schnell und effektiv unter Kontrolle zu bringen. Vor wirtschaftlichen Einbrüchen schützte das aber längst nicht alle. In Japan etwa schrumpfte die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent zum Vorjahr – nur geringfügig weniger als in Deutschland, wo das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5 Prozent zurückging. Und das, obwohl die Infektionszahlen mit 3000 Fällen je 1 Million Einwohner deutlich unter der deutschen Marke von 28 000 Infektionen je 1 Million Einwohner liegt.

Japans Nachbarland Südkorea ist es hingegen besser gelungen, die geringe Ausbreitung des Virus wirtschaftlich zu nutzen. Mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um ein Prozent dürfte das Land so glimpflich wie kein anderer Industriestaat der OECD davongekommen sein. Das deutliche Plus von 1,1 Prozent im Schlussquartal deutet zudem auf eine Fortsetzung des Aufholprozesses hin, und das, obwohl die Impfkampagne in Südkorea, wie auch in Japan, noch nicht einmal begonnen hat.

China wächst als einzige Volkswirtschaft

Übertreffen kann das nur China: Die Volksrepublik wuchs 2020 als einzige große Volkswirtschaft. Auch dort stehen die Zeichen weiter auf Wachstum, für das vierte Quartal meldete das chinesische Statistikamt ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Fraglich ist allerdings nicht nur, wie verlässlich die Zahlen der Behörde sind, sondern auch die Mittel, mit denen das Wachstum erkauft wurde. Neben umfassenden staatlichen Konjunkturprogrammen setzt die Führung in Peking nämlich auf drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Während in Japan und Südkorea vor allem durch den Einsatz von Technik zur Nachverfolgung und rigide Einreisebeschränkungen die Infektionszahlen in Schach gehalten werden, scheut China nicht davor zurück, schon bei kleinsten Ausbrüchen über ganze Wohnviertel einen harten Lockdown zu verhängen – und diesen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Seit dem Ausbruch der Pandemie in Wuhan, das die Behörden für rund zweieinhalb Monate komplett abgeriegelten, blieb China diesem Vorgehen treu.

In Europa, das sich nach China zum Epizentrum der Pandemie entwickelte, tobte die Pandemie im Frühjahr 2020 besonders heftig und zwang die Wirtschaft zum Stillstand. Von den großen Volkswirtschaften in der EU litten vor allem Frankreich, Spanien und Italien. Diese Staaten verzeichneten 2020 nicht nur die schwersten wirtschaftlichen Einbrüche, sie beklagen auch die meisten Toten. Seit Ausbruch der Pandemie starben dort mehr als 1250 Menschen je eine Million Einwohner an den Folgen des Virus; in Deutschland liegt dieser Wert bei 780.