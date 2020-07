Deutsche Konjunktur : Tiefer Fall

Liegt das Schlimmste hinter uns? Die deutsche Wirtschaftsleistung verminderte sich zuletzt so stark wie nie zuvor in der Nachkriegszeit. Bild: dpa

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal um zehn Prozent gefallen. Man wird in der Geschichte bis zur Weltwirtschaftskrise vor rund neunzig Jahren zurückgehen müssen, um in Friedenszeiten einen vergleichbaren Sturz der wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland zu entdecken. Auch die Börse, die in den vergangenen Wochen außer Rand und Band war, hat mit Kursverlusten reagiert.

Anders als damals versinkt die deutsche Wirtschaft aber nicht in einem tiefen, von Massenelend, Deflation und systemgefährdender politischer Radikalisierung auf den Straßen und an den Wahlurnen gekennzeichneten Tal. Die Politik hat aus den verheerenden Fehlern in der Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts gelernt.

Es liegt an uns

Auch wenn zuverlässige Daten aus der Wirtschaftsstatistik für das dritte Quartal noch nicht vorliegen, sprechen Beobachtungen wie die Zunahme des Stromverbrauchs oder die steigende Zahl der Lastwagen auf den Autobahnen für eine in Gang gekommene wirtschaftliche Erholung nach einem Quartal des Schreckens.

Ob diese Erholung Kraft gewinnt und nachhaltig verläuft, lässt sich heute nicht sagen. In Zeiten hoher Unsicherheit haben Prognosen noch weniger Sinn als sonst.

In vielen Ländern haben Regierungen und Zentralbanken vor der Krise nicht vorstellbare Gelder mobilisiert, um den wirtschaftlichen Absturz aufzufangen und möglichst rasch eine Erholung in Gang zu setzen. Diese Politik war im Frühjahr angemessen. Da die volle Wirkung expansiver Geld- und Finanzpolitik allerdings nur mit Zeitverzögerung wirkt, wäre es aber falsch, auf den Einbruch der Wirtschaft im ohnehin abgelaufenen zweiten Quartal jetzt mit einer weiteren Dosis expansiver Politik zu reagieren.

Ökonomische Entwicklungen sind nicht vorbestimmt. Es liegt an der Politik, durch die Sicherung offener Märkte auch in Zeiten geopolitischer Spannungen die Globalisierung zu bewahren und die Zerstörung internationaler Lieferketten zu verhindern.

Es liegt an uns allen, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie zu verhindern, dass uns eine zweite Welle mit Macht erfasst.