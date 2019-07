Arbeitsmarkt : Es gibt wieder Entlassungen

Plötzlich kündigen Konzerne Massenentlassungen an. Müssen wir uns wieder an Arbeitslosigkeit gewöhnen?

Solche Nachrichten hat man lange nicht mehr gehört in Deutschland. 7000 Stellen sollen bei Volkswagen bis 2023 wegfallen, hieß es im März, wenn auch praktisch ohne Kündigungen. Bei Ford fallen 5000 Stellen weg, bei Bayer 4500. Ende Juni ging es dann Schlag auf Schlag. Der Pharmakonzern Sanofi streicht 144 Stellen in Frankfurt-Höchst. Am vergangenen Montag kündigte Paypal 300 Stellenstreichungen in Berlin an, am Donnerstag der Chemiekonzern BASF 3000 an seinen deutschen Standorten und Opel 600 in Rüsselsheim. Am Freitag berichtete dann das „Wall Street Journal“ von neuen Stellenabbauplänen bei der Deutschen Bank.

Das sind wir nicht mehr gewohnt in Deutschland. Der Arbeitsmarkt, ist das nicht ein gelöstes Problem? Nach den Agenda-2010-Reformen des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) sank die Arbeitslosenzahl fast kontinuierlich. Heute haben in Deutschland so viele Menschen Arbeit wie noch nie. Daran hat nicht mal der Mindestlohn etwas geändert. Selbst alte Leute sind vor der Rente immer länger im Beruf. Vom Maschinenbauer auf der Schwäbischen Alb bis zum Bäcker in Berlin suchen Unternehmen verzweifelt nach Mitarbeitern – und finden sie oft nur noch außerhalb Deutschlands. Mehr als die Hälfte aller neuen sozialversicherungspflichtigen Stellen geht inzwischen an Ausländer, nach wie vor hauptsächlich aus Osteuropa, inzwischen aber auch häufig an Flüchtlinge. Die Deutschen nutzen derweil ihre neue Verhandlungsmacht und arbeiten immer weniger, weil sie sich zusätzliche Urlaubstage zusichern lassen.

Niemand hat zuletzt ernsthaft daran gezweifelt, dass die Lage noch jahrelang so komfortabel bleiben kann. Immerhin verschärft sich der demographische Wandel in den kommenden Jahren immer weiter: Inzwischen gehen mehr Leute in Rente als neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Und ungefähr von 2025 an rollt die Rentenwelle richtig, dann gehen nämlich die Babyboomer in den Ruhestand. Das machte zusätzlich Hoffnung: Wenn die Autoindustrie in ihrem Wandel von Verbrennungs- zu Elektroantrieben Arbeitsplätze streichen muss, könnte das vielleicht schon dadurch funktionieren, dass viele Leute in Rente gehen und etwas weniger neu eingestellt werden.

Jetzt gibt es auch Entlassungen

Doch das genügt den Unternehmen jetzt offensichtlich nicht mehr. Abfindungsprogramme werden ausgepackt, ältere Mitarbeiter in den Vorruhestand geschickt. Wenn BASF in Deutschland seine 3000 Stellen streicht, sind selbst Entlassungen nicht ausgeschlossen. Im Mai ist die Arbeitslosenzahl saisonbereinigt um 60.000 gestiegen, im Juni ungefähr stagniert, sie verharrt bei rund 2,28 Millionen Menschen. „Die schwächere konjunkturelle Entwicklung hinterlässt leichte Spuren auf dem Arbeitsmarkt“, sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele - und in diesen Zahlen sind die neu angekündigten Stellenabbauprogramme noch gar nicht enthalten.