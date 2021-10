„Riecht nach Stagflation“ : Deutsche Industrieproduktion gibt um 4 Prozent nach

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Produktion im August wegen gravierender Materialengpässe so stark gedrosselt wie seit fast anderthalb Jahren nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit April 2020, als es wegen des ersten Corona-Lockdowns zu einem heftigen Einbruch um mehr als 18 Prozent kam.

Die Produktion sackte zehnmal so stark ab wie von Ökonomen vorhergesagt. Damit liegt sie noch um 9 Prozent niedriger als im Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Pandemie in Deutschland. Da die Versorgungsprobleme etwa bei Mikrochips und Halbleitern nicht von heute auf morgen verschwinden dürften, sagen Experten Europas größter Volkswirtschaft eine Herbstflaute voraus. Unternehmen hoffen einer Ifo-Umfrage zufolge zwar auf einen Anstieg der Produktion. Ökonomen erwarten aber, dass die Industrie die deutsche Wirtschaft zunächst bremsen dürfte.

„Gegenwärtig sprechen die Materialengpässe, eine nachlassende Nachfrage aus China sowie eine neue Corona-Welle dafür, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal kaum noch wachsen wird“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Insofern kann man mit Blick auf das vierte Quartal von Stagflation sprechen."

Das Kunstwort – das aus Stagnation und Inflation zusammengesetzt wird – beschreibt eine Mischung aus nachlassender Konjunkturdynamik bei gleichzeitig stark steigenden Preisen. Die Teuerungsrate liegt aktuell mit 4,1 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr, da vor allem Energie mehr kostet. „Ein toxisches Gebräu, das schon leicht nach Stagflation riecht“, sagte auch Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Bänder stehen still

Grund der Engpässe sind unter anderem Nachwirkungen der Corona-Krise. Im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung ist die Nachfrage beispielsweise nach Halbleitern stark gestiegen. Industrieunternehmen sitzen auf guten gefüllten Auftragsbüchern, können diese aber wegen Materialmangels teilweise nicht abarbeiten. Betroffen davon sind unter anderem der Maschinenbau und die Autoproduktion. Bei Autokonzernen stehen immer wieder die Bänder still.

Baumaschinenhersteller beklagten, Großunternehmen in der Elektronik- und Automobilindustrie würden, wenn überhaupt, zuerst mit Halbleitern beliefert. „Der Maschinenbau als mittelständisch geprägte Branche steht dagegen hintenan“, kritisierte Joachim Strobel vom Bereich Baumaschinen und Baustoffanlagen im Maschinenbauverband VDMA.

Nach Einschätzung von ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sind die Lieferengpässe inzwischen eine größere Bedrohung für die deutsche Industrie als die Corona-Pandemie. Das Analysehaus Capital Economics sprach von wachsenden Ängsten vor einer „Flaschenhals-Rezession“, also einem wirtschaftlichen Einbruch infolge von Engpässen auf der Angebotsseite.

Dem Abwärtstrend entziehen konnte sich im August lediglich die Energiebranche, die ihre Erzeugung um 4,1 Prozent steigerte. „Die Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten erwiesen sich als gravierender als bislang angenommen“, schrieb das Wirtschaftsministerium dazu. Bei der Autoindustrie – deren Produktion mit 17,5 Prozent besonders heftig zurückging – dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass bei einigen Herstellern die Betriebsferien dieses Jahr in den August fielen.

„Im August fielen die sich verschärfenden allgemeinen Engpässe in eine Jahreszeit, die die Automobilindustrie gerne nutzt, ihre Arbeitskräfte in den Urlaub zu schicken, wenn Produktionsbehinderungen vorliegen“, sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle dazu. „Die Bänder stehen in weiten Teilen still." Der Autobauer Opel gab vorige Woche sogar bekannt, dass er wegen fehlender Halbleiter sein Werk in Eisenach mindestens bis zum Jahresende schließen werde. BMW wiederum geht davon aus, dass im Gesamtjahr wegen der Chipkrise 80.000 bis 100.000 Autos nicht gebaut werden können.