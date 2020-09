Langsame Erholung : So kämpft sich die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise

Ein gutes Stück hat die deutsche Wirtschaft auf ihrem Weg aus der Corona-Krise schon hinter sich gelassen. In den kommenden Monaten könnte dieser Weg aber zunehmend beschwerlich werden. Denn das Potential einer schnellen Erholung scheint fürs Erste ausgereizt.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zwar hat der Einzelhandel seine Einbußen schon wieder wettgemacht. Die Umsätze lagen im ersten Halbjahr 2020 sogar 0,8 Prozent höher als im zweiten Halbjahr 2019. Wenngleich nicht alle Bereiche ein Plus ausweisen konnten: Während der Online-Handel kräftig profitierte, lag der Handel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen auch im Juli noch nicht wieder auf dem Vorjahresniveau.

Auch am deutschen Arbeitsmarkt hat sich die Lage stabilisiert. Die Zahl der Arbeitslosen ist im August abermals gestiegen, allerdings wie im Vormonat in saisonüblicher Höhe. Auch wenn die Auswirkungen der Pandemie weiterhin „sehr deutlich sichtbar“ seien, habe es wie schon im Juli keinen zusätzlichen coronabedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit gegeben, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Dienstag.

Ebenfalls schnell wieder auf die Beine gekommen ist die deutsche Industrie. Ein Blick auf die Echtzeitindikatoren zeigt: Die Erholung ist weit fortgeschritten. Laut Lkw-Fahrleistungsindex rollen inzwischen wieder so viele Lkw über deutsche Autobahnen wie vor der Krise, was auf einen deutlichen Anstieg der Industrieproduktion schließen lässt. Auch der Stromverbrauch, der in Zusammenhang mit der Herstellung steht, rückt immer näher an sein Normalniveau heran. Schon im Juni war die Industrieproduktion auf 88 Prozent ihres Vorkrisenniveaus gestiegen. Die Hälfte des Rückgangs ist damit aufgeholt und das kräftige Plus bei den Auftragseingängen deutet auf einen weiteren Zuwachs hin.

Doch so dynamisch wie zuvor wird sich der Aufholprozess nicht fortsetzen. Die „niedrig hängenden Früchte“ im verarbeitenden Gewerbe sind abgeerntet, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Gesamtwirtschaftlich mache sich bemerkbar, dass nicht alle Branchen am Aufholprozess teilnehmen können. Krämer zufolge entfallen rund 8 Prozent der Wirtschaftsleistung auf Dienstleistungen, die sich erst vollständig erholen dürften, wenn es einen Impfstoff in ausreichender Menge gibt.

Dazu zählen unter anderem das Gastgewerbe, die Reisebranche, Messeveranstalter ebenso wie der gesamte Event- und Kulturbereich. Hier liegt der Umsatz teils noch beträchtlich unter dem Vorkrisenniveau. Die Unternehmen im Gastgewerbe erzielten im Juni nicht einmal 60 Prozent ihres Niveaus aus dem Februar. Noch härter trifft es die Reisebranche: Laut ta.ts Reisebürospiegel beliefen sich die Umsatzeinbußen der Reisebüros im Juli auf 82,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Nachwehen der Krise

Mit einem Dämpfer rechnet auch Stefan Kooths, Leiter der Konjunkturabteilung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW): „Wir kommen jetzt in den Bereich, wo sich das katapultartige Zurückkommen der ökonomischen Aktivität verlangsamt.“ Die „Nachwehen der Krise“ würden fortan stärker zu Buche schlagen. Vor allem die globale Investitionsschwäche werde den deutschen Exporteuren das Leben noch längere Zeit schwer machen. Denn die Krise habe sich global „tief in das Eigenkapital der Unternehmen gefressen“.

Die schwache Nachfrage aus Amerika und dem europäischen Binnenmarkt belastet die Industrieunternehmen besonders stark. Im Juni lagen die Ausfuhren nach Amerika – eigentlich der wichtigste Abnehmer deutscher Waren – rund 21 Prozent und die in andere EU-Staaten 11 Prozent unter dem Vorjahresmonat.