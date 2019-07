Wirtschaft im Abschwung : Sind die fetten Jahre vorbei?

Schwer zu sagen, was mehr auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft drückt: Die wachsende Zahl an Unternehmen, die auf schwierige Zeiten einstimmt, zum Teil schon Entlassungen vornimmt – oder das weite Feld an Krisen, das einfach nicht kleiner werden will. Zwar hält der konjunkturelle Abschwung Unternehmen nicht von Neueinstellungen ab, die Kurzarbeiterquote ist moderat, und der Fachkräftemangel keineswegs verpufft. Und trotzdem fragen sich immer mehr Beobachter und Beteiligte, ob es das war mit den sorglosen Zeiten in Deutschland, in denen Umsätze, Gewinne und Beschäftigung nur eine Richtung kannten: die nach oben.

Im Maschinenbau heißt es, dass sich die Rahmenbedingungen derzeit „ziemlich stark von denen vor der Finanzkrise unterscheiden“. So jedenfalls Olaf Wortmann, der Konjunkturexperte des Branchenverbandes VDMA. Allein schon eine Einigung im Handelsstreit zwischen Amerika und China oder eine Beilegung des Konflikts zwischen Amerika und der EU könnten dazu führen, „dass sich die Stimmung in der Industrie wieder deutlich aufhellt“. Zuletzt gab es in 7 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit, das sei „keine besorgniserregende Größe“.

In schwächeren Phasen seien zweistellige Werte üblich. Allerdings seien einige Kundenbranchen besonders hart getroffen, allen voran die Automobilindustrie und die Kunststoffindustrie, die unter der Unsicherheit über die weitere Verwendung von Kunststoffen leide. Und was bei den Autoherstellern verlorengehe, könne anderswo nicht kompensiert werden – dafür ist diese Branche zu wichtig.

„Wir haben Speck angesetzt“

Allerdings schlägt die Unsicherheit auch dort unterschiedlich durch. Von Krise und von Sparen ist bei Porsche etwa keine Spur. Die Elektromobilität, die einerseits viele Arbeitsplätze bedroht, sorgt bei den Stuttgartern für mehr Beschäftigung. 1500 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen für den Elektrosportwagen Taycan, der im Herbst auf den Markt kommt. So viele Facharbeiter im Großraum Stuttgart zu finden stellt Porsche vor Herausforderungen. Weil der VW-Konzern auch künftig damit rechnet, dass der Sportwagenhersteller die gewohnten 15 Prozent Umsatzrendite liefert, habe man ein „ambitioniertes Ergebnisprogramm“ gestartet, zu dem die Mitarbeiter selbst beitragen sollen. „Wir haben das eine oder andere Stück Speck angesetzt, das abtrainiert werden kann“, sagt Personalvorstand Andreas Haffner.

Sein für die Produktion verantwortlicher Vorstandskollege Albrecht Reimold pflichtet ihm bei: „Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass der Erfolg von Porsche harte Arbeit ist. Dass alles nicht selbstverständlich ist.“ Allein der Gedanke an die Sprunghaftigkeit mancher Politiker könne die Risiken zeigen, sagt Reimold: Gäbe es hohe amerikanische Zölle auf deutsche Autos, müsste man sich bei Porsche Sorgen machen. In die Vereinigten Staaten lieferte das Unternehmen knapp ein Viertel seiner Autos.

Einer der großen Maschinenbauer des Landes, der Gabelstapler-Konzern Kion aus Frankfurt, hat seine Prognose für 2019 zwar bestätigt. Allerdings sagt der Vorstandsvorsitzende Gordon Riske: „Der Gegenwind durch den abflauenden Welthandel, die Verlangsamung der globalen Investitionen und die politischen Unsicherheiten nimmt zu.“ Kion, mehr als 8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, stellt sich darauf ein, weniger Gabelstapler zu verkaufen – allerdings ist die Lagertechnik des Konzerns in Zeiten schwungvollen Online-Handels gefragter denn je. Für Kompensation sorgt Kion also selbst.