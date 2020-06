Mehrwertsteuer : Was bringt die Steuersenkung?

Bernau: Dass ich das erleben darf: eine Steuersenkung, und praktisch kein Politiker hat etwas dagegen! Und dann noch so eine hohe: um zwei bis drei Prozentpunkte! Da kann eine Familie immerhin 50 Euro im Monat sparen – oder mehr kaufen.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Bollmann: Das hättest du wohl gerne. Drei Prozent sind viel zu wenig, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Wenn ein großes Wiener Schnitzel vom Kalb im Wirtshaus 20 Euro kostet: Gehe ich dann wirklich häufiger essen, wenn ich davon zum ermäßigten Satz die 40 Cent spare, die ich beim Trinkgeld sowieso wieder aufrunde? Selbst bei großen Anschaffungen bin ich skeptisch. Bei einem Auto für 30.000 Euro reden wir zwar schon über 900 Euro. Aber ist das wirklich das entscheidende Argument, wenn im Autohaus ohnehin Rabatte von bis zu 15 Prozent winken, also 4500 Euro – von denen die Steuersenkung im Zweifel dann einfach abgezogen wird? Und wenn ich mir eigentlich eh keinen Verbrenner kaufen soll, fürs E-Auto aber ohnehin bis zu 9000 Euro Prämie winken? Das ist doch alles verrückt!

Da höre ich anderes. Jetzt schon stornieren Menschen größere Bestellungen, um in vier Wochen noch mal zum günstigeren Preis zu ordern. Es geht ja gerade um die Leute, für die auch kleine Einsparungen wichtig sind. Die Mehrwertsteuer trifft sowieso immer die Leute mit kleinen Einkommen. Die können gar nicht viel sparen, sie müssen fast jeden Euro ausgeben. Deshalb trifft sie die Mehrwertsteuer besonders hart. Es gibt keinerlei Freibeträge, nur den niedrigeren Steuersatz für Lebensmittel.

Stimmt, eine hohe Mehrwertsteuer ist unsozial. Aber dann verstehe nicht, warum man sie nicht dauerhaft senkt. Historisch sind Verbrauchsteuern im absolutistischen Staat aus den Zöllen entstanden, weil sie sich fast so einfach erheben lassen. Deshalb hatte die Sozialdemokratie immer die Schutzzölle und Verbrauchsteuern bekämpft, sie wollte stattdessen eine Einkommensteuer, die in Preußen 1891 dann auch eingeführt wurde. Aber weil Verbrauchsteuern leichter zu erheben und schwerer zu umgehen sind, hält der Staat bis heute an ihnen fest, auch SPD-geführte Regierungen haben die Mehrwertsteuer erhöht.

Es hat Vorteile, wenn jetzt die Mehrwertsteuer sinkt. Das ist nicht nur schön für die Armen. Sondern die Konjunktur profitiert auch, weil die Armen das Geld eher in den Konsum stecken als aufs Sparbuch. Die Steuersenkung ist also wirksam und sozial gleichzeitig!

Viele Läden werden ihre Preise doch gar nicht senken! Die Steuersenkung ist ja bis zum Jahresende befristet. Preiskalkulationen sind nun mal komplex und in vielen Branchen nicht an Halbjahresrhythmen orientiert. Da lohnt es sich doch kaum, neue Preisschilder hinzuhängen.

Du hast schon Recht, das kommt plötzlich – aber so muss es mit Konjunkturpaketen nun mal sein, die müssen ja schnell wirken. Die Läden müssen ja nicht jeden Preis einzeln senken, sie können auch die meisten Preise gleich lassen und dafür ein paar Sonderangebote machen, die wenig Aufwand machen und viele Kunden anlocken. Die Läden stehen ja auch im Wettbewerb darum, wer den niedrigeren Preis hat.