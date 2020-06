Michael Hüther : Mister Mehrwertsteuer

Michael Hüther erfuhr es zu Hause am Ende des „Heute Journal“. Da verkündete die Bundeskanzlerin am späten Mittwochabend den Entschluss, die Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte um drei Prozentpunkte zu senken. Hüther, der vor einer Woche einen ganz ähnlichen Vorschlag publik gemacht hatte, war positiv überrascht. „Och, das ist ja schön“, habe er sich zu Hause auf dem Sofa sitzend gedacht, sagt er gut gelaunt am Tag danach.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. F.A.Z.

Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), hat einen engen Draht zur Politik in Berlin – und trotzdem nicht mehr damit gerechnet, dass die von ihm propagierte 20-Milliarden-Euro-Maßnahme noch Wirklichkeit wird. Schließlich, sagt er, sei er der einzige Ökonom gewesen, der sich lautstark für die Mehrwertsteuersenkung eingesetzt hat. Ist er also der geistige Urheber der Corona-Reform? Das reklamiert er nicht für sich. „Aber das Timing der Forderung war vielleicht ganz gut.“