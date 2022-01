Nachtragshaushalt : Lindner spielt riskant

Früher hat eine Regierung Kredite aufgenommen, wenn sie etwas dringend finanzieren wollte und das Geld nicht hatte. Bestenfalls nutzte sie die Mittel, um Investitionen zu stemmen, von denen auch die künftigen Steuerzahler etwas hatten. Die Ampelkoalition will nun auf Kreditermächtigungen früherer Jahre zurückgreifen, also Geld, das schon 2021 und 2020 fehlte, um sich Milliarden für kommende Jahre zu sichern – und um gleichzeitig die Schuldenbremse auf dem Papier einhalten zu können.

Wenn sie damit durchkommt, wird sie lange viel mehr am Kapitalmarkt aufnehmen können, als die Schuldenregel im Grundgesetz für normale Zeiten vorsieht. SPD, Grüne und FDP geben sich viel Mühe, dies mit nachlaufenden Lasten aus den Corona-Jahren zu rechtfertigen. Wirklich überzeugend sind ihre Argumente nicht.

Das neue Bündnis hat es sehr eilig. Am Donnerstag hat der Bundestag den zweiten Nachtragshaushalt 2021 gebilligt. Der Bundesrechnungshof hatte verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Er mahnte SPD, Grüne und FDP, sich zumindest mehr Zeit zu nehmen. Die Koalition wollte davon nichts wissen. Das Finanzministerium mit Christian Lindner an der Spitze sah gleichsam Gefahr im Verzug. Wichtige Förderprogramme könnten sonst nicht fortgeführt werden. Wer besonders klimafreundlich bauen oder sein Haus energetisch sanieren wollte, erlebte diese Woche sein blaues Wunder. Das Förderprogramm wurde gestoppt – nicht der Nachtragshaushalt. Lindner will die Neuverschuldung drücken, von Jahr zu Jahr. Deswegen gibt es die ganze Operation zum Start.

Entweder ist es wie damals – oder nicht

Wenn es in der Koalition die Hoffnung geben sollte: schnell beschlossen ist schnell vergessen, ist das blauäugig. Die Union will gegen diesen Trick, der aus Corona-Defiziten, Simsalabim, Klima-Kredite macht, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die FDP verweist trotzig auf das Jahr 2020. Da seien CDU/CSU und SPD ähnlich vorgegangen. Doch damals hatte Christian Dürr, zu der Zeit Lindners Stellvertreter in der Fraktion, heute ihr Vorsitzender, deren Tun in einer Weise als verfassungswidrig gegeißelt, wie man es selten im Bundestag hört. So heißt es zugleich abwiegelnd, die Sache sei doch ein bisschen anders. Aber beides kann nicht sein: Es ist wie damals, oder es ist nicht wie damals.

Tatsächlich haben Union und SPD in ihrer Regierungszeit knapp 30 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds gelenkt. Die Ampelpartner verdoppeln nun nicht nur kurzerhand den Betrag, den sie dorthin schieben, sondern ändern auch die Buchungsregel. Das macht es nicht besser, im Gegenteil: Für die Schuldenbremse wird so getan, als wenn das Geld schon ausgegeben worden wäre, auch wenn die Kreditermächtigung viel später in Anspruch genommen wird.

Die Zuordnung der Kredite läuft ins Leere

Obwohl das Gesetz noch nicht in Kraft ist, hat das Finanzministerium schon für das Jahr 2021 ein erhöhtes Defizit ausgewiesen. Bei der Steuerschätzung gibt es so etwas nicht. Neue Gesetze werden erst berücksichtigt, wenn sie beschlossen sind. Und jeder Unternehmer, der auf die Idee käme, spätere Ausgaben im Vorgriff auf eine Neuregelung steuersenkend geltend zu machen, hätte Pro­bleme mit der Finanzverwaltung.

Im Finanzministerium nimmt man es selbst nicht so genau. Defizite werden gleichzeitig rückwirkend und vorwegnehmend geändert. Und das nicht nur für das vergangene Jahr, sondern en passant auch für 2020. Das erhöht den Spielraum der Koalition noch einmal massiv. Der Vorgängerregierung und damit der Union werden entsprechend mehr Schulden zugeordnet. Diese kann sich nur vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen wehren. Wenn Kredite losgelöst vom tatsächlichen Geschehen im Bundeshaushalt verbucht werden, läuft die politische Zuordnung ins Leere. Das darf in der Demokratie nicht sein.

In der Steuerpolitik blockieren sich die neuen Partner: SPD und Grüne wollten Reiche stärker belasten, die FDP wollte die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen besserstellen. Jede der drei Parteien wollte Bürger mit niedrigem und mittlerem Einkommen entlasten. Nun passiert nichts davon. Kleinere Änderungen sollen vom großen Stillstand ablenken: Dazu gehören die angekündigte Superabschreibung und die Ausweitung des Verlustrücktrags. Beides bringt in Krisenjahren der Wirtschaft nicht viel, wenn es Lindner nicht gelingen sollte, die engen Vorgaben aufzubohren.

Weil es früher zu viele Möglichkeiten gab, Kredit auf Kredit zu türmen, ist die reformierte Schuldenregel restriktiv. Vom nächsten Jahr an will sie der FDP-Chef wieder einhalten. Ohne Tricks geht das offenbar nicht, wenn man nicht Steuern erhöhen oder Ausgaben streichen will. Lindner spielt riskant. Wenn das Bundesverfassungsgericht dazwischenfunkt, steht er am Ende nackt da.