Konjunkturprognose : Deutschland muss nachsitzen

Für positive Momente ist Robert Habeck derzeit dankbar. Als er am Mittwoch den Saal eines Berliner Kongresshotels betrat, standen die meisten Gäste des Maschinenbaugipfels in Berlin auf und klatschen laut Beifall. Der grüne Wirtschafts- und Klimaminister bedanke sich artig, der lange Applaus habe ihm die Chance gegeben, während des Verkabelns mit dem Mikrofon noch drei Start-up-Unternehmer im Schnelldurchgang kennenzulernen. „Das waren die schönsten zweieinhalb Minuten des Tages“, scherzte Habeck. Seit Tagen dämpft der offen ausgetragene Dissens zwischen Grünen und FDP die Stimmung in der Ampelkoalition. Und dann ist da auch noch die neueste Konjunkturprognose von Habecks Volkswirten, die alles andere als erfreulich ausfällt.

Demnach erwartet die Regierung in diesem Jahr nur noch ein kleines Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent. Im kommenden Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent schrumpfen. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gerechnet. In ihrer Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet.