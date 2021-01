Konjunktur : Europa in der Defensive

Die Corona-Pandemie hat die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Gefüges beschleunigt. Reformen tun not, damit Europa nicht zurückfällt.

Mitarbeiter von Mercedes-Benz arbeiten im Werk "Factory 56" an einer S-Klasse. Bild: dpa

Das neue Jahr beginnt, wie das alte endet: mit einem harten Lockdown, der weite Teile Europas erfasst und die wirtschaftliche Entwicklung erheblich schwächt. Die Pandemie wütet. Dass ihr Ende vorerst ungewiss bleibt, betrübt Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Das überrascht nicht weiter, ist Unsicherheit doch Gift für Investitionen, und der Stillstand von Einzelhandel, Hotelgewerbe und Gastronomie bildet ein denkbar schlechtes Umfeld für den Konsum.

Doch man sollte die Lage in Deutschland und seinen Nachbarländern nicht schlechter reden, als sie ohnehin ist. Zwar dürfte sich die gesamtwirtschaftliche Stagnation noch viele Wochen hinziehen. Auch drohen nach wie vor Schäden an der Substanz, etwa wegen Verwerfungen im Kreditgewerbe oder vermehrten Insolvenzen. Gerade im Mittelstand sind die Eigenkapitalpolster dünner geworden, milliardenschwere staatliche Hilfspakete hin oder her.

Und dennoch: 2021 kann nur besser werden. Stand jetzt spricht alles dafür, dass die neuen Vakzine den Anfang vom Ende des Corona-Spuks und das Frühjahr Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen versprechen. An diesem günstigen Ausblick haben Ökonomen zufolge auch die jüngsten Lockdown-Verschärfungen wenig verändert, selbst wenn diese zu Prognosekorrekturen führten. Summa summarum ist im kommenden Jahr, verglichen mit 2020, in Deutschland und im Euroraum mit einer Wachstumsrate von 3 bis 4 Prozent zu rechnen.

China sorgt für Aufträge

Eine Quelle der Zuversicht ist die Industrie. Sie liegt nicht mehr ansatzweise am Boden wie nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020. In Deutschland hat ihr Auftragseingang das Vorkrisenniveau übersprungen. Die tatsächliche Produktion liegt noch darunter, wuchs zuletzt aber ebenfalls sechs Monate in Folge. Zu verdanken ist das in erster Linie China, dessen Wirtschaft Autos und Maschinen aus Europa ordert, als hätte es Corona nie gegeben. Hinzu kommt, dass das Handelsumfeld mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden nicht konfliktarm, aber zumindest berechenbarer zu werden verspricht. Für das Verhältnis zwischen Brüssel und London gilt das erst recht.

Schenkt man jüngsten Stimmungsumfragen Glauben, sieht selbst das Gros der krisengeplagten Dienstleister Licht am Ende des Tunnels. Gründe dafür gibt es auch jenseits des Impfstoffs, in Deutschland allen voran den unverändert robusten Arbeitsmarkt. Die bisherigen Beschäftigungseinbußen waren geradezu minimal, vergleicht man diese Krise mit den Verwerfungen in vorangegangenen Wirtschaftseinbrüchen. Nimmt man die Ersparnisse hinzu, die aufgrund von zurückgestautem Konsum zuletzt kräftig gewachsen sind, kann der Aufschwung rasch erfolgen.

Zurücklehnen wäre für die Europäer aber gerade vor dem Hintergrund, dass China längst wieder wächst, brandgefährlich. Dass die Pandemie hier wütet, während viele Länder Asiens sie unter Kontrolle gebracht haben, mag auch unverschuldete Ursachen haben. Mit Defiziten in der Digitalisierung von Behörden und Schulen hat Corona jedoch Schwächen offengelegt, die sehr wohl hausgemacht sind – und der Prosperität nicht nur in Katastrophenzeiten im Wege stehen.

Schon vor der Krise wuchs Europa langsamer als Amerika

Schon vor der Krise wuchs Europa merklich langsamer als Amerika und erst recht als die breite Riege südostasiatischer Länder, die sich kürzlich im größten Freihandelsabkommen der Welt zusammengeschlossen haben. Diese Wachstumsschwäche ist nicht aus der Welt. Im Gegenteil, die hiesigen Geld- und Finanzpolitiker haben in der Corona-Krise eindrucksvoll ihre Feuerkraft unter Beweis gestellt, der politische Reformmut dagegen lässt viel zu oft auf sich warten. Dabei besteht Handlungsbedarf, auf dem italienischen Arbeitsmarkt ebenso wie in der französischen Rentenpolitik oder bei Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland.

Corona hat die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Gefüges beschleunigt. Was das konkret bedeutet, hat der Münchner Ökonom Clemens Fuest schon vor Ausbruch der zweiten Welle umrissen: etwa gleichbleibender Anteil Amerikas an der globalen Wirtschaftsleistung, anteilsmäßiger Zuwachs Chinas – und deutlicher Rückgang der EU.

Damit sich das Tempo dieser Verschiebung nicht verstetigt, braucht es zweierlei: verlässliche Rahmenbedingungen für private Investitionen durch niedrige Steuern, Abgaben und Energiekosten zum einen, gerade für die vom Umbruch betroffene und im harten globalen Wettbewerb stehende Industrie. Zum anderen tut eine Förderung des Freihandels not, die seinem Namen auch gerecht wird und neue Hürden wie CO2-Grenzabgaben erst einmal aus den Köpfen der Bürokraten verbannt. Beides mag schon vor Corona aus der Mode geraten sein, ist zur Mehrung des Wohlstands aber aktueller denn je.