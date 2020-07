Konjunktur : Die Wirtschaft kommt wieder in Fahrt

Aktualisiert am

Die Wirtschaft kommt wieder in Fahrt

Über die Autobahnen rollen wieder mehr Lkw und in den Fußgängerzonen tummeln sich die Passanten. Echtzeitindikatoren zeigen deutlich mehr wirtschaftliche Aktivität in Deutschland. Doch von Normalität ist die Wirtschaft noch weit entfernt.

In der Münchner Fußgängerzone wollen zahlreiche Menschen einkaufen gehen. Bild: dpa

Die deutsche Wirtschaft kämpft sich aus dem Corona-Tal heraus. Nur zwei Monate nach dem tiefsten jemals gemessenen Einbruch des Geschäftsklima-Index stieg das Barometer so kräftig wie nie zuvor um 6,5 Zähler auf 86,2 Punkte. Allerdings darf dieser Zuwachs nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmung der deutschen Unternehmen noch immer so schlecht ist wie nach der Finanzkrise im Jahr 2009.

Nicht nur in den Betrieben ist in Krisenzeiten das Bedürfnis nach schnellen Analysen und Prognosen zur wirtschaftlichen Lage viel größer als sonst. Wie stark bricht die Wirtschaft tatsächlich ein? Wie schnell geht es wieder nach oben? Die harten Indikatoren der amtlichen Statistik sind zwar aussagekräftig, sie haben aber einen entscheidenden Nachteil: Die amtlichen Werte liegen erst rund fünf Wochen nach Ende des Berichtsmonats vor. Kurzfristig, oft sogar tagesaktuell, verfügbar sind hingegen Echtzeitindikatoren, die Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland zulassen. Und die deuten auf eine kräftige Erholung hin.