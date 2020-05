Konjunkturdaten aus Amerika : Der Motor der Weltwirtschaft stottert

Aktualisiert am

Die Schwäche der amerikanischen Wirtschaft bremst auch die Erholung anderer Volkswirtschaften. Ein schneller Aufholprozess ist in Deutschland auch deshalb nicht in Sicht.

Die deutsche Wirtschaft hängt am Welthandel: Ein Containerschiff im Hamburger Hafen Bild: dpa

Mit der Ankündigung, dass die amerikanische Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal – hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2020 – um bis zu 30 Prozent schrumpfen könnte, hat der Direktor der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, für Aufsehen gesorgt. Es ist nicht das erste Mal, dass Wachstumszahlen aus den Vereinigten Staaten Verwirrung stiften. Schuld daran ist die Berechnungsweise. In den Vereinigten Staaten ist es üblich, dass Quartalszahlen zu „annualisierten“ Werten hochgerechnet werden. Tatsächlich erwartet die Fed für das zweite Quartal 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von „nur“ rund 7,5 Prozent.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Die Prognose der Fed deckt sich mit unseren Erwartungen. Das ist ein kräftiger Rückgang, wenngleich nicht so stark, wie wir ihn für Deutschland und Europa erwarten“, kommentiert Torsten Schmidt, Leiter des Kompetenzbereichs „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“ am Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) die Zahlen. Für Deutschland erwarten die meisten Ökonomen einen Rückgang des BIP um mehr als 10 Prozent.

Wie schnell die deutsche Wirtschaft aus diesem tiefen Tal der Krise wieder herauskommt, hänge nicht nur vom Tempo der Lockdown-Öffnung ab, sondern auch maßgeblich von der Erholung wichtiger Absatzmärkte, sagt Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Der Handel mit den Vereinigten Staaten sei ein entscheidender Kanal. Amerika ist Deutschlands wichtigster Exportkunde. Im vergangenen Jahr exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 119 Milliarden Euro in die größte Volkswirtschaft der Welt – 9 Prozent der gesamten Ausfuhren.

Bundesbank erwartet langsame Erholung der deutschen Wirtschaft

Das IfW prognostiziert für das zweite Quartal einen Einbruch der amerikanischen Wirtschaftsleistung um 12 Prozent und rechnet mit einer Erholung von Plus 5,4 Prozent im dritten Quartal. RWI-Ökonom Schmidt bereiten hingegen die noch immer hohen Infektionszahlen und die steigende Arbeitslosigkeit in Amerika Sorgen. Eine kräftige Aufwärtsbewegung im dritten Quartal hält er für zunehmend unwahrscheinlich. „Das verzögert die Erholung des Welthandels und bremst den Aufholprozess anderer Länder“, sagt Schmidt. Aufgrund ihrer starken Abhängigkeit vom Welthandel und exponierten Stellung beim Export von Investitionsgütern trifft dies auch die deutsche Wirtschaft. Bis sie ihr Vorkrisenniveau wieder erreiche, werde es noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres dauern, sagt Kooths vom IfW.

Eine langsame Erholung der deutschen Wirtschaft erwartet auch die Bundesbank: „Trotz der eingeleiteten Lockerungen ist das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland nach wie vor sehr weit von einem Zustand entfernt, der bislang als normal angesehen wurde. Die verfügbaren Konjunkturindikatoren zeichnen ein entsprechend düsteres Bild", schreibt die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht Mai. „Die deutsche Wirtschaft bleibt auch im zweiten Quartal fest im Griff der Coronavirus-Pandemie. Die Wirtschaftsleistung dürfte nochmals erheblich niedriger ausfallen als im Durchschnitt des schon gedrückten ersten Vierteljahres", heißt es weiter.

Mehr zum Thema 1/

Mit Blick auf die zunehmenden Forderungen nach einem staatlichen Konjunkturprogramm befindet die Bundesbank: „Die Finanzpolitik dürfte aufgrund der guten Ausgangslage immer noch genügend Spielraum für einen gegebenenfalls auch starken temporären Impuls besitzen." Nach Einschätzung der Bundesbank-Ökonomen sollte ein mögliches Konjunkturprogramm „zielgerichtet und vor allem auch befristet angelegt sein.“