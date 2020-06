Entscheidung erst Mittwoch : Koalition nimmt sich mehr Zeit für Konjunkturpaket

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD nehmen sich mehr Zeit für die Beratungen über das milliardenschwere Konjunkturpaket. Schon vor Beginn des Koalitionsausschusses am Dienstagnachmittag verständigten sich die Partner nach Angaben einer SPD-Sprecherin darauf, am Dienstag noch keine Entscheidung zu treffen. Der Vorschlag sei aus der Union gekommen. Es solle zunächst bis 23 Uhr am Dienstagabend verhandelt werden. Die Beratungen würden dann am Mittwoch nach der Kabinettssitzung fortgesetzt, sagte eine Parteisprecherin der Nachrichtenagentur Reuters.

Grundlegende Idee des Konjunkturpakets ist es, die Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Krise zu stimulieren. Dazu soll die Nachfrageseite gestärkt werden. Es gebe rund 60 Vorschläge zu beraten, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans vor Beginn der Verhandlungen. „Es wird sich lange hinziehen und vermutlich auch heute nicht zu Ende gehen.“

Es gebe bereits einigungsfähige Vorschläge, aber auch Themen, bei denen die Meinungen zwischen SPD, CDU und CSU weit auseinandergingen, sagte Walter-Borjans. So dürfe es aus SPD-Sicht keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor geben geben. Wichtig seien dagegen Investitionen in Zukunftsthemen sowie Hilfen für Familien und für überschuldete Kommunen.

Auf der Liste stehen ferner Steuerentlastungen für Unternehmen und Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur sowie Anreize für Forschung und Innovationen. Das Konjunkturpaket dürfte wohl, wie zu hören ist, 80 bis 100 Milliarden Euro kosten. Den größten Anteil wird der Bund besteuern, die Länder müssen aber auch Kosten tragen.