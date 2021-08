Konjunktur : Japans Verbraucher missachten die Covid-Auflagen

Mitten im Virus-Notstand in wichtigen Teilen des Landes haben die japanischen Verbraucher dafür gesorgt, dass das Land in den vergangenen drei Monaten nicht in die Rezession abrutschte. Der Preis dafür könnte hoch sein. Die fünfte Corona-Infektionswelle belastet die weiteren wirtschaftlichen Aussichten.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Die Wirtschaft wuchs im Quartal von April bis Juni schneller als erwartet um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das zeigte am Montag eine erste Schätzung der Statistiker. Den größten Wachstumsbeitrag leistet der private Konsum, der um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegte. Analysten hatten in Umfragen nur eine Stagnation des Konsums erwartet.

Mit dem Wachstum von 0,3 Prozent vermied Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die Rezession. Im ersten Quartal des Jahres war die Wirtschaft um 0,9 Prozent geschrumpft. Doch die Kommentare zu dem weitgehend konsumgetriebenen Wachstum fielen verhalten aus.

Tokios Gouverneurin warnt vor Katastrophe

Er habe sehr gemischte Gefühle, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura nach Veröffentlichung der Daten. Nishimura betonte, dass der Wunsch der Haushalte nach Konsum sehr groß sei, trotz der Restriktionen unter dem Virusnotstand. Analysten werteten den Konsumanstieg als Indiz, dass die Menschen trotz der Anti-Covid-Restriktionen auf der Straße gewesen seien und so zur Ausbreitung des Virus beigetragen hätten. „Unsere Priorität ist, die Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagte der Minister. „Wenn diese Situation sich dahinschleppt, ist das sehr schlecht für die Wirtschaft.“

Mit der zunehmenden Verbreitung der Delta-Variante des neuartigen Coronavirus erreichte Japan zuletzt immer wieder neue Tageshöchststände der Infektionen. In Tokio, die Zentrum der Infektionswelle, lag die Siebentagesinzidenz in den vergangenen Tagen um 210 Infizierte je 100.000 Einwohner - rund drei Mal so viel als vor drei Wochen. Die Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, warnt, dass die Lage in Tokio Katastrophenniveau erreiche. Andere Gouverneure von Präfekturen verlangen härtere Maßnahmen durch die Regierung.

Die Regierung hatte Anfang Juli unter dem Eindruck steigender Infektionszahlen in Tokio und Umgebung den vierten Virus-Notstand verhängt, der den Olympischen Spielen weitgehend ohne Zuschauer einen merkwürdigen Rahmen bot. Eine regionale Ausweitung und eine Verlängerung des Notstands über Ende August hinaus gilt zunehmend als wahrscheinlich. Fraglich ist, ob das den privaten Konsum dämpfen wird. Die jüngsten Wachstumsdaten deuteten darauf hin, dass die Ausgaben der Konsumenten Immunität gegenüber solchen Restriktionen aufbauten, kommentierte Tom Learmouth von Capital Economics.

Hoffnung auf das Jahresende

Analysten erwarten für das aktuelle Quartal ein nur moderates Wachstum und setzen auf eine kräftigere Erholung am Jahresende. Bis dahin will die Regierung alle impfwilligen Japaner durchgeimpft haben. Japan hatte erst Monate nach anderen großen Industriestaaten mit den Schutzimpfungen begonnen, was sich nun in einer größeren wirtschaftlichen Anfälligkeit in der Pandemie zeigt. Die Erholung im zweiten Quartal war deutlich schwächer als in den anderen großen Industriestaaten der Siebenergruppe (G-7). Die Zustimmung zu Ministerpräsident Yoshihide Suga, der sich im Herbst der Wahl zum Parteivorsitzenden der Liberaldemokraten und einer Unterhauswahl stellen muss, sinkt.

Mehr zum Thema 1/

Ein relativ robuster Anstieg der Investitionen privater Unternehmen im zweiten Quartal um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal deutet darauf hin, dass die Manager schon über die Viruswelle hinausschauen. Der Export legte nach den vorläufigen Angaben zuletzt um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu, der Import um 5,3 Prozent.