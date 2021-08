Rekordwert in Ifo-Umfrage : Materialmangel in der Industrie wird schlimmer

Schädliche Stoffe freigesetzt? : Vorerst Entwarnung im Chemiepark Leverkusen

Nach der schweren Detonation am Dienstag in Leverkusen war die Sorge groß, dass schädliche Stoffe in der Rauchwolke gewesen sein könnten. Bisher hätten sich allerdings keine Anzeichen für kritische Werte an Diokin oder PCB gefunden.