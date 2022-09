Hohe Energiepreise : Jetzt kommt der Konsumschock

Aktualisiert am

Spärlich besetzte Cafés könnte es in den nächsten Monaten immer öfter geben. Bild: dpa

In diesen Tagen kehren die letzten Sommerurlauber aus ihren Ferien zurück in die Heimat. Für die meisten dürfte es allerdings das letzte Mal für längere Zeit gewesen sein, dass sie gerne und unbeschwert Geld ausgegeben haben. Denn mit der nahenden Heizperiode wächst für viele die Sorge vor steigenden Energierechnungen. „Die hohen Gas- und Strompreise treffen die Verbraucher hart“, sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Auch Stefan Kooths, Leiter der Konjunkturabteilung und Vizepräsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), warnt vor einem „massiven Kaufkraftentzug“, den die Haushalte verdauen müssten.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dabei war der private Konsum im Frühjahr noch die Stütze der Konjunktur. Die Ausgaben der Haushalte halfen, das Wachstum über der Nulllinie zu halten. Nun aber wird die Zurückhaltung der Verbraucher zum Fallstrick für die Konjunktur. Die Reaktion der Verbraucher habe das Potential, die konsumnahen Bereiche „mit voller Wucht“ zu treffen, sagt Kooths.

Tatsächlich legen die Menschen schon jetzt verstärkt Geld für zukünftige Energierechnungen auf die Seite. Das Konsumklimabarometer des Marktforschungsinstituts GfK verzeichnete im August einen sprunghaften Anstieg der Sparneigung, während die Lust, neue Anschaffungen zu tätigen, weiter sank. Das dürfte sich auch so schnell nicht ändern – darauf lässt zumindest das Konsumbarometer des Handelsverbands HDE erahnen, das die Verbraucherstimmung in den nächsten drei Monaten abbildet.

„Da ist konjunkturell eine Lawine unterwegs“

Auch die milliardenschweren Corona-Ersparnisse können das Ruder nicht mehr herumreißen. Zwar würde der Kaufkraftentzug ohne die Ersparnisse noch heftiger wirken, sagt IfW-Konjunkturchef Kooths. „Dieses Polster dürfte aber bei weitem nicht ausreichen, um den Effekt der massiven Teuerung zu kompensieren.“ Er warnt vor schweren Folgen für die Wirtschaft: „Da ist konjunkturell eine Lawine unterwegs“, sagt er. Es kündige sich ein gesamtwirtschaftlicher Schock an. Schließlich bedeuteten die teuren Energieimporte einen Einkommensabfluss in die übrige Welt. „Deutschland wird dadurch insgesamt ärmer“, sagt Kooths. „Der Staat kann die Lasten umverteilen, aus der Welt schaffen kann er sie nicht.“

Berenberg-Chefvolkswirt Schmieding sieht „einen dunklen Winter mit einer scharfen Rezession vor uns“. Erst im Frühjahr dürfte es nach seiner Einschätzung wieder besser werden. Bis dahin rechnet er mit einem „kräftigen Rückgang des privaten Verbrauchs um real insgesamt rund 4 Prozent“. Und es bestehe das Risiko, dass es noch mehr werden könne. Das schlägt auch auf die Wachstumsrate des BIP durch: Für dieses Jahr prognostiziert Schmieding nur noch ein Plus von 1,1 Prozent, gefolgt von einem Minus um 1,8 Prozent im nächsten Jahr.

Dass die Wirtschaftsleistung schon im laufenden Quartal einen Rücksetzer machen dürfte, deuten verschiedene Stimmungsindizes an. Sowohl der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts als auch der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sanken im August auf den tiefsten Stand seit Juni 2020 zum Beginn der Corona-Krise.

Noch keine Entwarnung für die Inflation

Die Inflation nimmt hingegen eine andere Richtung. Ihren jüngsten Anstieg auf 7,9 Prozent dürfte sie im September fortsetzen, wenn der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket wegfallen. Von Oktober an kommt noch die Gasumlage hinzu. Ihren Höhepunkt dürfte die Inflationsrate im Oktober und November mit etwa 10 Prozent erreichen, erwartet Schmieding. Das beruhe allerdings auf der Annahme, dass sich die Lage am Strom- und Gasmarkt noch etwas beruhigt. Blieben die Gas- und Strompreise so hoch wie heute, könne die Inflationsrate auch noch höher klettern.

IfW-Ökonom Kooths rechnet ebenfalls zum Jahresende mit zweistelligen Inflationsraten. Aber auch für das nächste Jahr will er noch „keine Entwarnung“ geben. „Wir befinden uns in einer ganz schwierigen Zeit: Die Geldpolitik muss gegensteuern, die Finanzpolitik kann Einbußen bestenfalls umverteilen“, sagt Kooths. Entlastung könne nur die Energiepolitik bringen, indem sie technologieoffen alle Quellen anzapfe und so Unsicherheit aus den Märkten nehme.

Allen düsteren Aussichten zum Trotz gab es zuletzt aus der Industrie gute Nachrichten. Laut einer Ifo-Umfrage sank der Anteil der befragten Unternehmen, die bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten über Probleme klagen, von 73 Prozent im Juli auf 62 Prozent im August. „Die nachlassenden Engpässe helfen sicherlich einigen Unternehmen, ihre Auftragspolster etwas abzuarbeiten“, sagt Schmieding. Um der Industrieproduktion einen kräftigen Impuls zu verleihen, dürfte der Rückgang allerdings zu schwach sein.

Hinzu komme, dass die lang erwartete Entspannung auch daher rühre, dass die Nachfrage zurückgehe, mahnt Kooths. Im Juli sank der deutsche Export um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Für August signalisiert der IfW-Handelsindikator einen weiteren Rückgang des deutschen Exports um 1,2 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Auch in den nächsten Monaten dürfte der Außenhandel im Rückwärtsgang verharren. Die Exporterwartungen der Industrieunternehmen sanken laut Ifo-Institut im August zum dritten Mal in Folge. Die hohen Gaspreise und ein schwaches weltwirtschaftliches Umfeld belasten den Ausblick“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Erwartungen der chemischen Industrie fielen gar auf den niedrigsten Stand seit April 2020. Die Unternehmen säßen zwar auf vollen Auftragsbüchern, sagte Kooths, das sei jedoch „keine sichere Bank“, die Aufträge könnten storniert werden.

Überschäumende Euphorie über die Entschärfung der Lieferengpässe ist aber auch deshalb nicht angezeigt, weil auch die Industrieunternehmen unter den hohen Energiepreisen leiden. Es drohten Produktionsausfälle, weil sich bei den hohen Energiekosten die Produktion für manche Unternehmen kaum noch lohne, warnt Schmieding. Das dürfte die abklingenden Materialengpässe in den nächsten Monaten überlagern.