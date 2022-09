Wirtschaftskrise : Darum stürzt Deutschland in die Rezession

Deutschland steht eine schlechte Zeit bevor, in der Energie knapp und teuer ist und in der die Wirtschaftsleistung schrumpfen wird. An dieser Prognose besteht spätestens seit dem Gaslieferstopp für die Pipeline Nord Stream 1 kein Zweifel mehr. Um 0,7 Prozent im Vergleich zu diesem Jahr werde die Wirtschaftsleistung 2023 abnehmen, prognostiziert das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner Herbstprognose. Aber wie kommt dieser Abschwung genau zustande? Und wie hängen die verschiedenen Bereiche der Volkswirtschaft dabei zusammen?

Um zu verstehen, warum Deutschland jetzt ins Minus rutscht und Wohlstand einbüßt, muss man wissen, dass die größte Volkswirtschaft Europas schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine Probleme hatte. Anders als in vielen anderen Industrieländern folgte auf die Corona-Krise keine durchschlagende Erholung, sondern nur eine schleichende. Schon Ende 2021 stagnierte das Bruttoinlandsprodukt, erst in diesem Spätsommer und damit später als fast alle anderen vergleichbaren Volkswirtschaften hat Deutschland das Vorkrisenniveau erreicht.