Herbstgutachten von Ökonomen : „Es geht nicht ohne Verzicht“

Immer mehr Rente, immer mehr Konsum – so kann es nicht weitergehen, sagen die führenden Wirtschaftsforscher. In ihrem Herbstgutachten warnen sie: Die Bundesregierung gaukelt den Menschen eine Illusion vor.

Zehn Jahre lang kannte die deutsche Wirtschaft nur eine Richtung: immer weiter nach oben. Jahr für Jahr vermeldeten die Wirtschaftsforscher stattliche Wachstumszahlen. Andere Länder konnten gar nicht genug deutsche Produkte kaufen, ob es nun Industriegüter oder die in Amerika und Asien so beliebten Premiumautos von BMW, Mercedes & Co. waren. Die deutsche Industrie profitierte mehr als jene in anderen Ländern von dem immer enger verflochtenen Welthandel.

Trotz der diversen Handelskonflikte rund um den Globus waren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten noch optimistisch, dass sich das Wachstum in Deutschland nur vorübergehend abschwächt. Als sie jetzt in Berlin ihr Herbstgutachten präsentierten, klang das schon ganz anders. Mit ernster Miene sagte Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) aus Berlin: „Wir haben eine sehr rapide Abkühlung der Konjunktur erlebt.“