Ökonom Kenneth Rogoff : „Die Pandemie ist wie ein Krieg“

Kenneth Rogoff befürwortet in Corona-Zeiten ausnahmsweise hohe Schulden. Im Interview warnt der Harvard-Ökonom zudem vor Zinserhöhungen – und kritisiert die Klimapolitik des Westens.

Kenneth Rogoff auf einer Veranstaltung der Fondsgesellschaft Lupus Alpha in Frankfurt Bild: Frank Röth

Professor Rogoff, vor einem Jahr haben Sie Covid-19 eine „Pandemie der Unsicherheit“ genannt. Wie bewerten Sie rückblickend den Umgang der Politiker mit dieser Unsicherheit?

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Folgen Ich folge

Viele haben bemerkenswerte Arbeit geleistet. Was Europa in der Krise gemacht hat, die finanzielle Hilfe für betroffene Länder, war fantastisch. Aus makroökonomischer Sicht besteht zwar immer das Risiko, dass Regierungen sich übernehmen und zu viel Geld ausgeben. Aber die Pandemie war die schlimmste Krise in meiner Lebenszeit. Und es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Die Staaten der Welt haben sich in der Pandemie sehr hoch verschuldet. Müssen wir uns Sorgen um eine neue Schuldenkrise machen?