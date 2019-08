Mehr Wirtschaftswachstum : Frankreich, Du hast es besser – oder doch nicht?

Während in Deutschland Rezessionsängste kursieren, erweisen sich die jüngsten makroökonomischen Kennziffern im Nachbarland Frankreich als robust. Denn Frankreich verfolgt ein anderes Wirtschaftsmodell: Es ist weniger von Exporten abhängig und leidet daher auch weniger unter den internationalen Spannungen im Außenhandel.

Den Ausschlag für das Wohl oder Wehe der französischen Wirtschaft gibt die Binnennachfrage, was in einer zunehmend protektionistischen Welt nach Ansicht einiger Ökonomen nicht der schlechteste Weg ist. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die der französischen Wirtschaft häufig unterstellt wird, gerate dadurch zu einem zweitrangigen Problem.

Die sinkende Arbeitslosigkeit ist ein Anzeichen für die Stärke der Binnennachfrage sowie die langsam wirkenden Arbeitsmarktreformen. Im zweiten Quartal dieses Jahres sank die Arbeitslosenquote nach Angaben des nationalen Statistikamtes Insee von 8,7 auf 8,5 Prozent der aktiven Bevölkerung und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ende 2008. Ohne die französischen Überseegebiete, die von besonderen wirtschaftlichen Umständen geprägt sind und gewöhnlich eine höhere Arbeitslosigkeit aufweisen, ergibt sich nach den Kriterien des Internationalen Arbeitsbüros (ILO) in Frankreich eine Arbeitslosigkeit von 8,2 Prozent.

Die französische Regierung gratulierte sich selbst zu den Zahlen und verwies darauf, dass seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron im Mai 2017 die Arbeitslosenquote von 9,6 auf 8,5 Prozent sank. Im Wahlkampf hatte Macron den Indikator bis 2022 auf 7 Prozent zu senken. „Unsere Reformen tragen ihre Früchte“, teilte die Arbeitsministerin Muriel Pénicaud nun mit.

„Vor zehn Jahren hätte das nicht zum Stellenaufbau gereicht“

Die Regierung hat unter anderem die Kosten für die Unternehmen bei Entlassungen gesenkt, weshalb viele weniger Angst vor Einstellungen haben. Zudem hat sie die finanziellen Anreize für die Unternehmen gesenkt, Mitarbeiter auf Basis sehr kurzlaufender Beschäftigungsverhältnissen einzustellen.

Schon im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 4 Millionen Beschäftigte auf Basis unbefristeter Arbeitsverträge angestellt, so viele wie noch nie, freute sich die Ministerin. Zudem würden die Lehrberufe jetzt attraktiver, was ein weiteres Ziel der französischen Arbeitsmarktpolitik ist: In den zwölf Monaten bis Mai 2019 haben so viele junge Leute eine Berufsausbildung angefangen wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Das liegt auch daran, dass viele Unternehmen trotz der noch relativ hohen Arbeitslosigkeit in Frankreich händeringend nach Personal suchen und daher die eigenen Ausbildungsanstrengungen verstärken. Das Wirtschaftswachstum Frankreichs sorgt weiterhin für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Im zweiten Quartal wurden im Saldo 62.100 Stellen geschaffen, nach 95.600 im ersten Quartal.

Eine Reihe von Instituten – von der Banque de France über die EU-Kommission bis zum Internationalen Währungsfonds – erwarten in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Das ist etwas weniger als die 1,7 Prozent des Vorjahres, doch deutlich mehr als etwa Deutschland derzeit aufweist.

Viel Geld kommt vom Staat

Die robuste Binnennachfrage lebt nicht zuletzt von den Maßnahmen Macrons zur Stärkung der Kaufkraft als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste. Einen zweistelligen Milliardenbetrag, der nach den meisten Schätzungen zwischen 10 und 17 Milliarden Euro liegt, hat der Präsident aus der Staatskasse locker gemacht – unter anderem durch die Erhöhung eines staatlichen Lohnzuschusses für Niedrigverdiener.

Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die privaten Haushalte ihre Sparneigung abbauen und wieder zu größeren Ausgaben bereit sind. Bei den Unternehmen profitiert davon vor allem der Bausektor. Die Banque de France erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von 0,2 auf 0,3 Prozent erhöht.

Der Geldsegen aus der Staatskasse zeigt freilich auch die Schwächen des französischen Weges: Die Binnennachfrage hängt zu einem erheblichen Teil von den öffentlichen Ausgaben ab. Bei einer Staatsquote von 56 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und einer französischen Staatsverschuldung von fast 100 Prozent des BIP, die weiter wächst, kommen Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Modells auf.

Die französische Kaufkraft kommt nur zum Teil von privat erwirtschafteten Einkommen. Sondern auch vom Geld, dass der Staat eigentlich nicht hat.

Doch positiv ist zweifellos, dass die Arbeitslosigkeit jetzt sinkt. Langsam wirken die Reformen, deren Beginn viele Ökonomen schon vor Macron ansetzen. Unter seinem Vorgänger François Hollande kam es bereits zu wesentlichen Entlastungen der Unternehmen, die Einstellungen vornehmen, und auch Nicolas Sarkozy hatte den Arbeitsmarkt teilweise flexibilisiert, was allerdings durch die Finanz- und spätere Staatsschuldenkrise weniger zum Tragen kam.

„Vor zehn oder fünfzehn Jahren hätte ein Wachstum von 1,3 Prozent nicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen geführt. Das ist heute anders“, sagte Stéphane Carcillo, Arbeitsmarktexperte der OECD, dem Radiosender France Inter.

Er wies allerdings auch daraufhin, dass Frankreich heute zu einer kleinen Gruppe von Industrieländern gehöre, die sich nicht in der Nähe der Vollbeschäftigung bewegten. Weiterhin bleibe viel zu tun: Die geographische Mobilität der Franzosen sei beispielsweise schwach ausgeprägt, und das Ausbildungsniveau vieler Franzosen entspreche nicht dem Bedarf der Unternehmen.