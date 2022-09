Konjunkturprognosen : Wirtschaftsforscher sagen bis zu 9,5 Prozent Inflation für 2023 voraus

Die deutsche Wirtschaft kann einer Rezession nicht mehr entkommen. Davon gehen nun auch führende Wirtschaftsforschungsinstitute aus. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) prognostiziert, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 1,4 Prozent schrumpfen wird, nachdem es in diesem Jahr noch um 1,1 Prozent zulegen dürfte. „Die deutsche Wirtschaft steht vor einer Rezession. Grund ist der enorme Anstieg der Preise für fossile Energieträger“, schreiben die Hallenser Ökonomen.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Auch das Kiel Institut für Weltwirtschaft erwartet in seiner aktualisierten Konjunkturprognose ein Minus im nächsten Jahr. Demnach wird das BIP im nächsten Jahr um 0,7 Prozent schrumpfen. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog“, schreiben die Ökonomen. Sie werde „in eine Rezession abgleiten, in einer Phase, in der sie sich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte“. In diesem Jahr wird sich das Wachstum laut den Kielern mit einem Plus von insgesamt 1,4 Prozent allerdings über der Nulllinie halten können.