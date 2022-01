Fachkräftemangel : Mit Vollgas in die Bauarbeiterlücke

Wenn die Ministerien der Ampelkoalition eines eint, dann das: Alle wollen bauen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will, dass statt 450 Windrädern im Jahr dreimal so viele entstehen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) muss Deutschlands marode Brücken sanieren und die immer noch vielerorts fehlenden Glasfaserkabel verlegen, Bauministerin Klara Geywitz (SPD) soll 400.000 neue Wohnungen im Jahr schaffen, mit Solaranlagen auf dem Dach. Das Pro­blem ist nur: Für all das braucht es Fachkräfte, und die sind schon jetzt knapp.

Eine Umfrage der F.A.Z. unter Verbänden und Wirtschaftsforschungsinstituten zeigt: Schon die gemessen am Status quo fast 100.000 zusätzlichen Wohnungen im Jahr könnten an zu wenig Personal scheitern. So geht der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) davon aus, dass allein für dieses Vorhaben 45.000 Fachkräfte fehlen – insbesondere in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Bauelektrik. Die Schätzung des Verbands basiert auf einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), wonach schon im vergangenen Jahr in der Immobilienwirtschaft 36 000 Handwerker fehlten. Noch nicht eingerechnet in diesen Schätzungen ist die energetische Gebäudesanierung, für die ebenfalls zusätzliches Personal benötigt wird.