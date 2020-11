Beinahe die Hälfte der Befragten gaben in einer weiteren Umfrage an, ihre Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr online erwerben zu wollen. Im Jahr 2019 waren es noch 38 Prozent. Schon zu Beginn der Corona-Krise kauften Verbraucher häufiger im Internet ein. Selbst Lebensmittel, die in Deutschland lange als rein stationäres Geschäft galten, werden fleißig über Lieferdienste bestellt. So mag es nicht verwunderlich sein, dass auch die Weihnachtseinkäufe sich in diesem Jahr ins World Wide Web verlegen. Dies hat folgen auf die Händler in den Innenstädten: In einer Umfrage unter 500 Händlern gaben diese an, rund 40 Prozent weniger Kunden in der ersten Novemberwoche im Laden empfangen zu haben.

Fachleuten zufolge könnte das neue Kaufverhalten der Verbraucher auch Einfluss auf die Zeit nach der Pandemie haben. Kunden, die in der Vergangenheit nicht oder nur selten in Online-Shops bestellten, könnten auch nach der Krise weiterhin vermehrt online einkaufen.