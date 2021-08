Enttäuschende Wachstumszahlen : Chinas Konjunkturmotor stottert

Deutschland blickt auf China: Das Land ist für zahlreiche deutsche Unternehmen der wichtigste Absatzmarkt, auf dem gerade für die Erholung nach der Corona-Pandemie viele Hoffnungen ruhen. Nun kommen aus Peking schwache Konjunkturdaten. Der Einzelhandel und die Industrie haben sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Die Enttäuschung darüber brachte Asiens Börsen ins Straucheln.

Die Produktion in der Industrie sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gestiegen, teilte das chinesische Statistikamt am Montag mit. Im Juni hatte die Produktion noch um 8,3 Prozent zugelegt. Experten hatten mit einer leichten Abschwächung gerechnet, dabei aber nur einen Rückgang auf ein Wachstum von 7,9 Prozent erwartet.

Beim Einzelhandelsumsatz sieht es ähnlich aus. Dieser legte im Juli im Jahresvergleich um 8,5 Prozent zu nach einem Anstieg von rund 12 Prozent im Juni. Volkswirte hatten im Juli mit einem Plus von knapp 11 Prozent gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen von Januar bis Ende Juli legten um 10,3 Prozent zu, nachdem sie bis Ende Juni noch um 12,6 Prozent gestiegen waren. Auch hier hatten Volkswirte einen stärkeren Anstieg auf dem Zettel.

„Asien am stärksten von der Delta-Variante bedroht“

Die Enttäuschung über die Wachstumszahlen war an Asiens Börsen abzulesen. Der japanische Nikkei-Index verlor 1,9 Prozent auf 27.441 Punkte. Dagegen lag die Börse in Schanghai mit 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

„Die niedrigen Impfquoten und die geringe Toleranz gegenüber der Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung deuten darauf hin, dass Asien die wirtschaftlich am stärksten von der Delta-Variante bedrohte Region ist“, sagte Bruce Kasman, Analyst der Investmentbank JP Morgan. Hinzu kommt die Unsicherheit über die möglichen geopolitischen Auswirkungen des plötzlichen Zusammenbruchs der afghanischen Regierung und die Folgen für die politische Stabilität in der Region.

Die schwachen Daten sind ein weiteres Risiko für die Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock im vergangenen Jahr. Diese steht angesichts neuer Corona-Ausbrüche mit der Delta-Variante und der zuletzt wieder schwächer gewordenen Nachfrage auf der ganzen Welt auf wackligen Füßen. Zudem gab es in einigen Teilen Chinas Überschwemmungen, die auch für Probleme in der Produktion sorgten.