Arbeitsmarkt in Deutschland : Die Arbeitslosigkeit in Deutschland sinkt kräftig

Die Zeichen am Arbeitsmarkt stehen auf Erholung – und das hat nicht nur mit der üblichen Frühjahrsbelebung zu tun. In die Bundesagentur für Arbeit kehrt spätestens jetzt der Optimismus zurück.

In der Außengastronomie darf wieder ausgeschenkt werden: gut für die Beschäftigten in der Branche. Bild: dpa

Deutschland erwacht aus dem Corona-Tief – und auch am Arbeitsmarkt zeigen sich deutliche Anzeichen der Erholung. Im Zuge der Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai weiter kräftig gesunken: um 84.000 auf 2,687 Millionen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Anders als in den beiden Vormonaten nahm die Arbeitslosigkeit zudem auch saisonbereinigt ab, und das sogar kräftiger als von Ökonomen vermutet: um 15.000. Auch ungeachtet der üblichen jahreszeitlichen Schwankungen und der traditionell größeren Nachfrage nach Mitarbeitern auf dem Bau oder in der Landwirtschaft im Frühling sinkt also die Arbeitslosigkeit – ein gutes Zeichen.

„Im Mai zeigen sich erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt. Die Folgen der Corona-Krise sind immer zwar noch sehr deutlich sichtbar, werden aber etwas kleiner“, sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. Das zeigt sich auch an dem von der Arbeitsagentur errechneten Corona-Effekt, der berücksichtigt, wie sich die Arbeitslosigkeit ohne die Pandemie entwickelt hätte. Die Folgen der Krise belaufen sich demnach aktuell noch auf ein Plus von 450.000 Arbeitslosen – in der Spitze im Frühjahr vergangenen Jahres waren es noch rund 638.000. Die Arbeitslosenquote sank im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Kurzarbeit nimmt ab

Erstmals seit November, als die neuen Eindämmungsmaßnahmen griffen, ist auch die Zahl der Kurzarbeiter wieder rückläufig. Nach vorläufigen hochgerechneten Daten der BA waren im März – neuere Daten liegen noch nicht vor – 2,61 Millionen Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit. Im März waren es noch 3,27 Millionen gewesen, der bisher höchste Stand in der zweiten und dritten Welle. Zugleich sind damit aber immer noch deutlich mehr Menschen in Kurzarbeit als auf dem Höhepunkt der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009.

Eine Aufwärtsbewegung ist auch bei der Erwerbstätigkeit zu erkennen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im April rund 44,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Saisonbereinigt war das ein leichter Anstieg um 10.000, prozentual ergibt sich keine Veränderung. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt damit aber weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im April noch 735.000 Menschen weniger erwerbstätig als im Februar vergangenen Jahres, dem letzten Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Die Arbeitsagenturen in Deutschland rechnen mit dem Zurückfahren der Pandemie-Einschränkungen auch in den kommenden Monaten mit einer deutlichen Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das auf einer Umfrage unter allen lokalen Arbeitsagenturen beruht, legte im Mai um 2,0 auf 104,6 Punkte zu.

Mehr zum Thema 1/

Mit Blick auf die Arbeitslosigkeit stützt sich die positive Einschätzung allerdings nicht allein auf die Erwartung, dass mehr Arbeitslose eine Beschäftigung finden. Laut IAB wird auch erwartet, dass die Teilnahme an Förderprogrammen wieder steigt, die durch die Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt stattfanden. Die Teilnehmer etwa von Qualifizierungsmaßnahmen gelten in der Statistik nicht als arbeitslos. Bei der Beschäftigung stünden die Zeichen auf „Erholung, aber ein Rekordbeschäftigungswachstum wie in den Jahren vor der Krise ist noch nicht in Sicht“, sagte Weber.