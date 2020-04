Deutsche Wirtschaft : Frühjahrsgutachten: Harter Einbruch, rasche Erholung

Die Corona-Pandemie wird die deutsche Wirtschaft in eine schwere Rezession stoßen, wie es sie lange nicht gegeben hat – und für einen Einbruch auf Quartalsbasis sorgen, der mehr als doppelt so groß ausfallen dürfte wie in der Finanzkrise von 2009. Das ist der Kernbefund des Frühjahrsgutachtens, das die führenden Wirtschaftsinstitute an diesem Mittwoch der Bundesregierung vorlegen. Autoren sind das Münchner Ifo-Institut, das DIW in Berlin, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH in Halle. Das Gutachten dient der Bundesregierung für ihre eigene Konjunkturprognose, die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung.

Das auch „Gemeinschaftsdiagnose“ genannte Papier trägt den Titel „Deutsche Wirtschaft unter Schock – Finanzpolitik hält dagegen“. Erwartet wird ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,2 Prozent in diesem Jahr. Das wäre noch etwas besser als 2009, als die deutsche Wirtschaft um 5,7 Prozent schrumpfte. Mit 9,8 Prozent rechnen die Ökonomen aber mit einem Einbruch im zweiten Quartal, wie es ihn seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970 noch nie gegeben hat. Grund ist die Lahmlegung sämtlicher Wirtschaftsbereiche im Zuge der Corona-Krise.

Die Schätzungen gehen auseinander

Und schon im ersten, Ende März abgeschlossenen ersten Quartal erwarten sie eine Schrumpfung von 1,9 Prozent; offizielle Zahlen des Statistischen Bundesamts hierfür liegen erst Mitte Mai vor. Zudem gehen die Gutachter fest davon aus, dass der Wirtschaftseinbruch auch schwerwiegende Folgen für die Beschäftigung haben wird. „Die Rezession hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „In der Spitze wird die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen hochschnellen.“ Im Durchschnitt werden die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine Viertel Million auf 2,5 Millionen steigen.

Dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr in eine Rezession stürzen wird, gilt unter Ökonomen als ausgemacht. Die Schätzungen über die Schwere und Dauer des Einbruchs gehen aber auseinander, da noch offen ist, wann der „Shutdown“ gelockert wird. Mit einem BIP-Rückgang von 4,2 Prozent ist die Prognose der Wirtschaftsinstitute zwar pessimistischer als jene des Sachverständigenrats der Bundesregierung, der vorige Woche in seinem Basisszenario „nur“ ein Minus von 2,8 Prozent vorhergesagt hat. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dagegen ist pessimistischer und sprach von mindestens so starken Einschnitten wie in der Finanzkrise 2009.

Die Ökonomen der Wirtschaftsinstitute begründen ihren Optimismus mit dem Glauben an eine schnelle Erholung. „Deutschland bringt gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte“, so Ifo-Ökonom Wollmershäuser. Die günstige Finanzlage ermögliche es dem Staat, weitgehende Maßnahmen zur Abfederung der kurzfristigen negativen Folgen für Unternehmen und private Haushalte zu ergreifen – wenngleich diese in diesem Jahr zu einem Rekorddefizit in den öffentlichen Kassen von 159 Milliarden Euro führen. Die Staatsverschuldung werde in diesem Jahr auf 70 Prozent im Verhältnis zum nominalen BIP steigen, nachdem er gerade erst die Maastricht-konforme 60-Prozent-Schwelle erreicht hatte.