Deutsche Konjunktur : Keine Panik!

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen 20 Jahren erfreulich stark gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft Europas vergrößerte sich von 2 Billion Euro auf 3,4 Billion Euro, zugleich ging die Arbeitslosigkeit zurück, stieg die Beschäftigung – 45 Millionen Erwerbstätige zählt das Statistische Bundesamt derzeit, mehr Menschen als je zuvor haben in Deutschland heute Arbeit.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste lautet: Viele deutsche Unternehmen sind auf der ganzen Welt erfolgreich, überzeugen mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit, mit massentauglichen Autos und Ingenieurskunst ebenso wie mit Spezialmaschinen in Nischenmärkten. Besonders Chinas wirtschaftlicher Aufstieg und seine Integration in die internationalen Wertschöpfungsketten war gerade für die deutschen Hersteller ein regelrechter Glücksfall; sie bieten das an, was ein Land braucht, das sich zur Industrie- und Dienstleistungsnation weiterentwickelt.

Zweitens hat Deutschland unter dem Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) wirtschaftspolitisch wichtige Reformen unternommen, um seinen Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und vielen Menschen zu erleichtern, eine Stelle zu finden. Und drittens haben die Regierungen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit klugen Maßnahmen (Kurzarbeitergeld) auf die Finanzkrise reagiert und so zumindest dazu beigetragen, dass sich die deutsche Wirtschaft von dieser Erschütterung schnell erholte, die Verschuldung – gemessen an der Wirtschaftsleistung – sank und der Staat sogar einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommt.

Reale Probleme

Das ist das Panorama, vor dem die Frage zu diskutieren ist, ob tatsächlich ein Konjunkturpaket, mehr Schulden oder welche anderen zusätzlichen Maßnahmen auch immer nötig sind, weil die Wirtschaftsleistung nun minimal gesunken ist – und vermutlich auch im laufenden Quartal noch einmal zurückgehen wird.

Natürlich stimmt, dass der Aufschwung schwindet, die deutsche Industrie schon länger weniger Aufträge bekommt, bedeutende Konzerne angekündigt haben, Stellen abzubauen. Die deutschen Autohersteller befinden sich in der Transformation und stellen auf alternative Antriebsarten zum Verbrennungsmotor ebenso um wie auf einen deutlich höheren Softwareanteil an der Wertschöpfung. Die Zulieferer merken das schon jetzt teils deutlich. Ihre Probleme sind real, diese Veränderung wie jede andere zuvor nicht bis ins letzte Detail planbar, der Ausgang natürlich nicht hundertprozentig gewiss.

Verständlich ist, dass Politiker Hilfe anbieten, zumal wenn wichtige Landtagswahlen bevorstehen. Verständlich ist auch, dass Unternehmensverbände oder Gewerkschaften um Mithilfe bitten.

Die Kanzlerin hat recht!

Doch die Kanzlerin hat recht: Ein echtes Konjunkturpaket ist derzeit nicht angesagt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich nicht in einer großen Krise, in der staatliche Hilfe notwendig wäre: Der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt ist das beste Beispiel. Das liegt übrigens auch daran, dass viele aktuelle Unsicherheiten eben nicht mit mehr Straßen oder Brücken beantwortet werden können – wer weiß schon, wie etwa der amerikanische Präsident Donald Trump den Wirtschaftsstreit mit China weiterführt, wann und wie die Briten die EU wirklich verlassen?

Auch sei daran erinnert, dass Deutschland mit seiner sozialen Marktwirtschaft, die der Bundesrepublik so gute Dienste erwiesen hat, ohnehin für Abschwünge gewappnet ist. Wer seine Stelle verliert, fällt nicht ins Nichts, bekommt Hilfe. Diese Sicherungssysteme sind genau für Abschwungphasen angelegt, da müssen nicht immer neue erfunden werden.

Ein anderes Thema wiederum ist die Frage, ob der deutsche Staat mehr investieren muss in die Infrastruktur der Zukunft. Vorschläge dazu gibt es einige, einen hat der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft gerade in der F.A.Z. gemacht. Das Zinsumfeld dafür ist bekanntlich günstig. Allerdings gilt: Wenn bestimmte Technologien übereinstimmend als essentiell angesehen werden für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, dann sollte über entsprechende Investitionen immer nachgedacht werden. Das sollte nicht damit zu tun haben, ob sich das deutsche Bruttoinlandsprodukt minimal vergrößert oder verkleinert.