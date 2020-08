Arbeitszeit : Debatte um Vier-Tage-Woche nimmt Fahrt auf

Die durch Corona bedingte Wirtschaftskrise wird viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Die Debatte darüber, ob dieser Effekt durch eine Vier-Tage-Woche abgefedert werden könnte, trifft in der Bevölkerung auf positive Resonanz. So zeigte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, dass 21 Prozent der Befragten dem von der Gewerkschaft IG Metall vorgeschlagenen Modell voll und ganz zustimmten, weitere 40 Prozent unterstützen es eher. Bei den Grünen-Wählern ist die Unterstützung der Idee mit 71 Prozent am höchsten, gefolgt von Anhängern der SPD. Die Wähler der Linken stimmen zu 63 Prozent zu, Union und FDP zu 62 Prozent.

Die wenigsten Unterstützer findet der Vorschlag bei den AfD-Anhängern. Die repräsentative Umfrage nahm ausdrücklich Bezug auf den Vorschlag des IG-Metall-Vorstands Jörg Hofmann, der die Vier-Tage-Woche mit „einem gewissen Lohnausgleich“ als Antwort auf den Strukturwandel etwa in der Autobranche ins Gespräch gebracht hatte.

Seither hat die Debatte Fahrt aufgenommen. Sympathien für den Vorschlag zeigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der dabei die Sozialpartner in der Verantwortung sieht: „Gute und pragmatische Ideen sind gefragt, um gemeinsam durch die Krise zu kommen“, sagte Heil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dagegen warnt der CDU-Wirtschaftsrat, eine Arbeitszeitverkürzung treibe die Lohnkosten weiter.

Gegenwehr kommt auch aus der Industrie. „Eine Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich ist angesichts der Situation der Automobilindustrie weder zielführend noch wirtschaftlich darstellbar“, sagte Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth. Es gehe darum, die Kostensituation abzusichern und gleichzeitig die Chancen nutzen zu können, die sich bei steigenden Absatzzahlen ergäben. Daimler hat Ende Juli mit den Arbeitnehmern ausgehandelt, dass die Arbeitszeit der Mitarbeiter im indirekten Bereich (also außerhalb der Produktion) vorübergehend von 35 auf 33 Stunden verkürzt und das Entgelt entsprechend verringert wird.

Mittel gegen allzu drastischen Personalabbau

In der Autoindustrie gibt es im Augenblick viel zu wenig Arbeit, weil die Transformation der Branche weg vom Verbrennermotor ohnehin schon zu Überkapazitäten führt und dieser Effekt durch die Corona-Krise drastisch verstärkt wird. Verhandlungen wie bei Daimler werden derzeit fast überall in der Branche geführt. Allen voran haben sich große Autozulieferer mit ihren Beschäftigten auf solche Modelle geeinigt. So gilt für rund 35.000 Mitarbeiter von Bosch in der Region Stuttgart seit Anfang August eine Arbeitszeitverkürzung von 10 Prozent (in der Regel also dreieinhalb Stunden) mit entsprechender Entgelt-Kürzung. Der Zulieferer ZF Friedrichshafen hat mit dem „Tarifvertrag Transformation“ die Möglichkeit, die Arbeitszeit sogar um bis zu 20 Prozent zu reduzieren, wo es nötig ist. Im Gegensatz zu Bosch zahlt ZF Aufstockungsbeträge, um die Wirkung auf das Entgelt abzufedern – ein Modell mit Vorbildcharakter, wie der baden-württembergische IG-Metall-Chef Zitzelsberger zu dem ZF-Abschluss sagte.

Die Arbeitszeitverkürzung als Mittel gegen allzu drastischen Personalabbau dürfte in der nächsten Metall-Tarifrunde ein beherrschendes Thema werden. Dabei schwebt den Tarifexperten offenbar vor, dass ein tariflicher Rahmen ausgehandelt wird, der dann auf betrieblicher Ebene nach den konkreten Bedürfnissen ausgestaltet werden soll. Der aktuell in der Metall- und Elektroindustrie gültige Tarifvertrag, der im März unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ausgehandelt wurde, läuft noch mindestens bis zum Jahresende, ist aber noch nicht gekündigt.

Aktuell ist allerdings nicht die betrieblich vereinbarte Arbeitszeitverkürzung üblich, sondern die staatlich geregelte Kurzarbeit. Selbst bei ZF, wo man quasi die betriebliche Vier-Tage-Woche bei Bedarf einführen könnte, ist die reguläre Kurzarbeit noch das Mittel der Wahl – weil es für das Unternehmen günstiger ist und noch mehr Flexibilität bietet.

Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds wird wohl deutlich verlängert

Gerade in der Metall-Industrie hat die Kurzarbeit noch eine erhebliche Bedeutung. Während im Juli die Zahl der Kurzarbeiter in ganz Deutschland um eine Million auf 5,6 Millionen Betroffene zurückging, sei dieser Trend vor allem auf die nach dem Lockdown wieder belebten Branchen rund um Gastronomie, Tourismus und Handel zurückzuführen, berichtet das Ifo-Institut. Dagegen sinkt die Kurzarbeit in der Industrie nur langsam, und im Maschinenbau und der Elektroindustrie hat sie im Juli sogar zugenommen. Besonders hoch sind die Kurzarbeiterzahlen dort, wo die Autobranche mitsamt Zulieferern stark ist. So waren in Bayern im Juli 1,18 Millionen und in Baden-Württemberg 900.000 Menschen in Kurzarbeit, jeweils etwa ein Fünftel aller Beschäftigten.

Die mögliche Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld könnte bald deutlich verlängert werden. Nach einem Vorstoß von Finanzminister Olaf Scholz äußerte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel positiv zu den Vorschlägen, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf bis zu 24 Monate zu verlängern. Die Bundestagsfraktion der Grünen bringt sogar eine Dauer von bis zu drei Jahren ins Gespräch. Stärker als heute müsse die Verlängerung der Leistung mit Qualifizierung verknüpft werden, „für neue Klimaschutztechnologien und Digitalisierung“, wie Fraktionschef Anton Hofreiter erklärt.