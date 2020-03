Kursverfall an der Börse : Angst vor der Rezession

Nötig ist eine Politik, die sich gegen die weitere Ausbreitung des Virus stemmt. Das Foto zeigt eine „Drive-In“-Teststation in einem Krankenhaus in Baden-Württemberg. Bild: dpa

Der für die weitere Wirtschaftsentwicklung wohl wichtigste Trend an den Finanzmärkten ist weder der heftige Fall der Aktienkurse noch der Absturz des Ölpreises. Viel wichtiger ist der atemberaubende Verfall der Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Die zehnjährigen Anleihen, die Mitte Februar noch mit auch nicht sehr stattlichen 1,60 Prozent rentierten, brachten am Montagnachmittag nur noch 0,43 Prozent. Ohne die exorbitante Neuverschuldung des amerikanischen Staates wären die Renditen möglicherweise ebenso wie in vielen europäischen Ländern und wie in Japan negativ.

Der Sturz der Renditen ist fraglos zum Teil ein Ergebnis einer sehr starken Nachfrage nach sicheren Kapitalanlagen in einer immer unsicherer erscheinenden Welt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die Deutsche Bank hat in einer Grafik für die vergangenen Jahre einen bemerkenswerten Gleichlauf zwischen den Renditen zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen und einem der wichtigsten Frühindikatoren für die Entwicklung der Industrie in der Welt gezeigt. Als Indikator werden Befragungen von Managern in Unternehmen genutzt. Nun folgt aus einer statistischen Korrelation natürlich noch keine Kausalität, aber es wäre aus ökonomischer Sicht wenig erstaunlich, wenn zwischen der Entwicklung der Anleiherenditen in der wichtigsten Wirtschaftsmacht der Welt und den Erwartungen für die Weltkonjunktur ein Zusammenhang existierte.

Die Angst vor einer Rezession ist real und angesichts fragiler Lieferketten und schwerer Beeinträchtigungen in vielen Branchen auch gut begründet. Aber dennoch sind Vorstellungen, nun müsse der Großeinsatz von Geldpolitik und Finanzpolitik unverzüglich die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Niedergang verscheuchen, unrealistisch. Die Krise der Jahre 2008 und 2009 lehrt, dass die wichtigste Aufgabe der Geldpolitik in einer solchen Situation in der Gewährleistung der Liquidität im Finanzsystem besteht, um Gefahren besonders für die Banken zu minimieren. Hierzu eignen sich weder Leitzinssenkungen noch zusätzliche Käufe von Anleihen.

Der Ruf nach Konjunkturprogrammen ist wenig begründet

Die jüngste amerikanische Leitzinssenkung ist aus gutem Grund wirkungslos geblieben. Und in der Eurozone gefährdete jede Senkung des ohnehin schon sehr niedrigen Leitzinses die Gesundheit der Banken. Kaufte die EZB den Banken weitere Anleihen ab, verbesserte sich zwar deren Ausstattung mit Liquidität. Im Gegenzug besäßen die Banken weniger Anleihen, die sie als Sicherheit für Finanzgeschäfte nutzen. Falls notwendig, kann die EZB ihre Kreditprogramme an die Banken ausweiten.

Ebenso ist der Ruf nach großen finanzpolitischen Programmen heute wenig begründet. Große staatliche Ausgabenprogramme in kurzer Frist stellen üblicherweise stark auf Bauprojekte ab, aber dort, wo die private Bauwirtschaft in Deutschland derzeit nicht arbeitet, mangelt es an Ausrüstungen, die Corona-bedingt ausbleiben. Die Menschen steigen auch nicht automatisch wieder häufiger in Flugzeuge, wenn der Staat ihnen Geld in die Hand drückt. Die Idee, eine stark angebotsseitig bedingte Krise lasse sich durch Verteilen von Geld bekämpfen, ist unzureichend. Man wird das Übel an der Wurzel bekämpfen müssen: durch eine Vertrauen schaffende Politik, die sich gegen die weitere Ausbreitung des Virus stemmt. Es ist zu früh, um sicher zu sein, aber es gibt Anzeichen, dass dies zumindest den Chinesen allmählich gelingt.

