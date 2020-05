Konjunkturpaket : So lässt sich die Wirtschaft wieder starten

Die Regierung will am Dienstag ein Konjunkturpaket beschließen. Dabei kann viel schiefgehen. Auf drei Kriterien kommt es an.

Hat Deutschland mit Konjunkturpaketen nicht ganz hervorragende Erfahrungen gemacht? 2008 kam die Finanzkrise, daran können sich die meisten Menschen in Deutschland gerade noch erinnern. Damals gab es die Kurzarbeit, einen Kinderbonus, die Abwrackprämie für den Kauf neuer Autos – und nach wenigen Monaten hatte Deutschland seine Realwirtschaft wieder in Schwung. So selbstverständlich wirkt das, dass man heute über die Grundlagen eines Konjunkturpaketes kaum noch nachdenkt.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Am Dienstagnachmittag treffen sich die Koalitionsspitzen im Kanzleramt, um die Hilfen zu beschließen. Es wird eine lange Nachtsitzung werden, in der am Ende alles mit allem zu einem großen Kompromiss zusammengeworfen wird. Erste Umrisse zeichnen sich bereits ab. Die umstrittene Kaufprämie für Autos wird in irgendeiner Form wohl kommen, auch eine Einmalzahlung für Familien, die monatelang ihre Kinder selbst betreuen mussten und dafür nun die Konjunktur ankurbeln dürfen. Unterstützung für die Städte und Gemeinden, denen die Gewerbesteuer wegbricht, wird es ebenso geben wie weitere Zahlungen für hart getroffene Branchen, weil die bisherigen Hilfen in diesen Tagen auslaufen. Und die Firmen werden ihre aktuellen Verluste wohl schneller von der Steuer abziehen können.

Soll das Konjunkturpaket gerecht sein – oder wirksam?

Die Argumente sind oft gehört. Es geht in der Debatte darum, was „gerecht“ ist, ob das Geld bestehende Strukturen bewahrt oder Deutschland in eine bessere Zukunft bringt. Dabei sollte das Thema eigentlich nicht in erster Linie sein, ob etwas gerecht ist oder den Umbau der Wirtschaft fördert, jedenfalls nicht bei einem Konjunkturpaket. Es dient, wie der Name sagt, vor allem der Konjunktur.

Die Idee geht so: Wenn Unternehmen nicht ausgelastet sind, sorgt der Staat dafür, dass sie Geld bekommen. Davon bezahlen sie Steuern und ihre Mitarbeiter. Die können wiederum ihren Job behalten, ebenfalls Steuern entrichten und obendrein Geld ausgeben, von dem wieder die nächsten Unternehmen profitieren – und so weiter. In Krisen kann sich das Geld aus einem Konjunkturpaket so weit durch die Wirtschaft verbreiten, dass jeder ausgegebene Euro das Bruttoinlandsprodukt um zwei Euro steigert. Weil der Staat Steuern zurückerhält, kommen ihn die Konjunkturhilfen nicht viel teurer als die Steuerausfälle, die er ohne das Konjunkturpaket hätte. Und am Ende profitieren viele Bürger – nicht nur die, die der Staat anfangs unterstützt hat.

Das funktioniert aber nur, wenn das Staatsgeld in der Wirtschaft wirklich einen solchen Kreislauf in Gang setzt. Dazu kennen Ökonomen drei Kriterien mit „T“, die auch Finanzminister Scholz in dieser Krise gern zitiert: Das Geld muss „targeted“ kommen, also gezielt an die richtigen Stellen fließen, wo es den Unternehmen sonst fehlen würde. Es muss „timely“ ausgegeben werden, also schnell. Und die Beschlüsse müssen „temporary“ sein, sie dürfen sich also nach der Krise nicht verstetigen.

„Diese Krise ist anders“

„Transformative“, fügt Scholz gern hinzu, also auf Innovation zielend. Doch hier fangen die Probleme schon an: In den vergangenen Tagen haben so viele Leute auf Gerechtigkeit und Klimaschutz gepocht, dass die eigentlich wichtigen Kriterien fast untergingen. Das wird vor allem deshalb zum Problem, weil dabei gern althergebrachte Rezepte aus älteren Rezessionen herangezogen werden – aber die kann man diesmal nicht einfach kopieren. Selbst Nobelpreisträger Paul Krugman, der sonst oft staatliche Ausgaben für die Konjunktur fordert, warnt in diesen Tagen: „Diese Krise ist anders als alles, das wir vorher gesehen haben.“ In einem Interview mit der Agentur Bloomberg sagt er: „Wir verstehen, dass herkömmliche Maßnahmen nicht funktionieren.“