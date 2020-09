Deutsche Wirtschaft : Das Konjunkturpaket knallt noch nicht

Beim Autokauf fast 10.000 Euro sparen: Das ist selbst für Gutverdiener, die sich ein Elektrofahrzeug leisten können, ein echtes Argument. Deshalb wird bei einem Berliner Ehepaar, dessen Name der Redaktion bekannt ist, bald ein neuer Tesla vor der Tür stehen.

Die Rechnung geht so: Als Basismodell kostet der Wagen 39.000 Euro. Bei diesem Netto-Listenpreis gewährt der Bund dem Autokäufer eine Prämie von 6000 Euro, der Hersteller gibt noch 3000 Euro dazu. Das i-Tüpfelchen, das die Ersparnis fast fünfstellig werden lässt, ist die von 19 auf 16 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer. Ohne all diese Rabatte, da sind sich die beiden Käufer einig, hätten sie das Auto nicht gekauft.

In der Bundesregierung hört man Anekdoten wie diese gern. Ob in Ministerien oder Bundestagsfraktionen, überall ist in Berlin der Stolz zu spüren, wie Union und SPD in der Corona-Krise ihre früheren Streitereien abgestreift haben. In demonstrativer Einigkeit brachten sie im März das erste Hilfsprogramm („Bazooka“) und im Juni das Konjunkturpaket („Wumms“) auf den Weg. Die niedrigere Mehrwertsteuer bis Jahresende, Überbrückungshilfen für den Mittelstand und mehr Geld für Zukunftsprojekte: Das soll die vom Lockdown geschädigte Wirtschaft beleben. Rund 130 Milliarden Euro stehen dafür dank der Rekord-Neuverschuldung des Bundes bereit. Bleibt die Frage: Erfüllt das viele Geld auch seinen Zweck?

Umstrittene Überbrückungshilfen

Die ersten Signale dazu sind gemischt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vermeldete diese Woche frohen Mutes, dass die Wirtschaft schneller wieder in Schwung komme als erwartet. Nur noch um 5,8 Prozent soll das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr schrumpfen. Das wäre zwar immer noch in etwa so viel wie in der Finanzkrise vor zehn Jahren. Doch da zu Beginn der Krise nicht wenige noch mit einem zweistelligen Einbruch gerechnet hatten, wirkte Altmaier mit seiner jüngsten Prognose sichtlich zufrieden. „Die Talsohle ist durchschritten“, sagt er.

Im Einzelhandel ist die Stimmung dagegen noch nicht wieder so gut. Trotz der niedrigeren Mehrwertsteuer sanken die Umsätze im Juli gegenüber dem Vormonat, wenn auch nicht stark. Während der Internethandel boomt, warten viele Mode- und Schuhhändler in den Städten vergeblich auf Kundschaft. Der Handelsverband HDE warnt vor einer Pleitewelle, wenn sich die Situation nicht bald bessert.

Verpufft das Konjunkturprogramm? Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, der Freiburger Ökonom Lars Feld, warnt vor voreiligen Schlüssen. „Ob die Mehrwertsteuersenkung wirkt, lässt sich erst im nächsten Jahr abschätzen. Erfahrungsgemäß nimmt der Konsum erst kurz vor dem Auslaufen einer solchen Regelung deutlich zu“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Der jüngste Rückgang der Einzelhandelsumsätze sei wenig aussagekräftig – vielleicht wäre er ohne die Steuersenkung sogar noch größer ausgefallen. Felds Zwischenfazit: „Das erste Hilfsprogramm im März war gut gemacht. Das aktuelle Konjunkturpaket ist okay, aber nicht ganz so überzeugend.“

Zu den umstrittenen Instrumenten des Programms gehören die Überbrückungshilfen. Das sind Zuschüsse, die Unternehmen und Freiberufler zu ihren betrieblichen Fixkosten beantragen können, je nach Größe des Betriebs und des Umsatzrückgangs wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen zwischen 9000 und 150.000 Euro für drei Monate. Von den 25 Milliarden Euro, die dafür bereitstehen, haben Unternehmen bislang aber nur knapp eine Milliarde Euro beantragt. Altmaier erklärt das damit, dass die Antragstellung dauert. Er erwartet, dass die große Welle erst noch kommt. Die Opposition ist skeptischer.