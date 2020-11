Wirtschaftsweiser Truger : „Die Regierung hat ganz viel richtig gemacht“

Herr Truger, Sie präsentieren Ihr Gutachten in einer Phase, in der wir uns wieder in einem Lockdown befinden. Welche Auswirkungen haben die neuen Einschränkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung?

Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, erscheint der Effekt erst einmal paradox. Denn wir haben unsere Prognose im Vergleich zu unserer vorherigen Prognose nach oben korrigiert. Zwar haben wir in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5,1 Prozent nach wie vor eine schwere Rezession. Aber die unerwartet starke Erholung im dritten Quartal hat zu einem kräftigen Anschub geführt, sodass der neue Teil-Lockdown im vierten Quartal nicht so stark zu Buche schlagen dürfte. Die Schließungen im Gastgewerbe und der Kultur schlagen mit ungefähr Minus 0,9 Prozentpunkten auf die Quartalswachstumsrate durch. Auf die Jahresrate gerechnet ist das allerdings nur ein Effekt von Minus 0,2 Prozentpunkten. Im kommenden Jahr fällt die Erholung allerdings nun schwächer als erwartet aus.

Welche Folgen hätte es, sollte der Lockdown auf den Dezember ausgeweitet werden?

Selbst wenn die Maßnahmen verlängert werden müssten, hätte das keine dramatischen Folgen. Viel schlimmer wäre es, wenn es zu einer Situation wie im Frühjahr käme, wenn also aufgrund wegbrechender Exportnachfrage und gestörter Lieferketten auch die Industrie nach unten gezogen würde. Dann hätten wir einen deutlich stärkeren Einbruch.

Das internationale Umfeld spielt eine wichtige Rolle für die deutsche Industrie. Nehmen die Risiken aktuell wieder zu?

Es ist sehr wichtig, die internationale Komponente zu sehen. Dass die Erholung im dritten Quartal so stark ausgefallen ist, ist besonders den Exporten zu verdanken, die sehr stark angezogen haben. Dabei hat auch die vergleichsweise gute und schnelle Erholung unserer europäischen Nachbarn eine wichtige Rolle gespielt. Während China die Erholung hierzulande weiter stützt, entstehen in Europa um uns herum mit den steigenden Infektionszahlen neue Risiken. Es gilt jetzt, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Die Grenzen erneut zu schließen, wäre ein Fehler. Wenn es gelingt, die Lieferketten und den Handel intakt zu halten, wird das der deutschen und europäischen Wirtschaft stark helfen.

Wie hat sich die Bundesregierung bisher in der Pandemie geschlagen? Sind die Corona-Hilfen und das Konjunkturpaket geeignet, um die Wirtschaft aus der Krise zu führen?

Die Regierung hat in Rekordzeit sehr umfassende Maßnahmen auf die Beine gestellt – ganz anders als in der Finanzkrise 2008/2009 als man zunächst eher zögerlich reagierte. Insbesondere das Instrument der Kurzarbeit ist etwas, worum uns viele in der Welt beneiden. Das hat viel Schaden vom Arbeitsmarkt abgewendet. An einzelnen Punkten kann man aber sicherlich auch Kritik üben. Die Mehrwertsteuersenkung ist wenig zielgerichtet und wird wahrscheinlich keinen durchschlagenden Effekt haben. Die Ausweitung des Verlustrücktrags hingegen ist eine gute Lösung. Das hätte man durchaus noch stärker nutzen können. Insgesamt hat die Regierung aber ganz viel richtig gemacht. Das Konjunkturpaket bringt allein in diesem Jahr ein 0,7 bis 1,3 Prozentpunkte höheres Wachstum und noch einmal bis zu 0,7 Prozentpunkte mehr im nächsten Jahr.

Gilt das auch für die europäische Ebene?

Ja, auch in Europa hat die Politik aus der letzten Krise gelernt. Abgesehen von anfänglichem Ruckeln hat sie schnell reagiert. Die Pakete, die von den EU-Staaten geschnürt worden sind, sind ein wichtiges Signal, dass man sich gemeinsam gegen die Krise stellt. Wir sehen im Gutachten den Wiederaufbaufonds als Chance, über Investitionen und Reformen in den Mitgliedstaaten Produktivität und Wachstum zu steigern und gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Sie haben die Bundesregierung in der Vergangenheit oft kritisiert, dass sie zu wenig investiert. Im Konjunkturpaket sind nun vorgezogene Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro vorgesehen. Könnte es ein Problem werden, dass die Mittel zu langsam abfließen?