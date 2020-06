Zuschüsse in Japan und Korea : 200 Euro pro Person, aber Kasinos sind tabu

Direktzahlungen an Konsumenten sollen in Südkorea die Wirtschaft stärken. Bild: EPA

Anders als Deutschland versuchen Regierungen in Ostasien auf direktem Wege, in der vorerst abklingenden Corona-Pandemie den Konsum zu stärken. Japan und Südkorea verteilen an ihre Einwohner einfach Geld. In Japan erhält jeder im Land Lebende eine Zahlung von umgerechnet rund 830 Euro. In Südkorea gibt es 290 Euro für einen Einpersonenhaushalt und bis zu 730 Euro für Familien mit Kindern. Das unterscheidet sich deutlich von dem indirekten deutschen Weg, für ein halbes Jahr den Mehrwertsteuersatz zu senken. Welche Maßnahme besser wirkt, ist nicht von vornherein klar.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Die Bundesregierung setzt darauf, dass die Bürger trotz Corona-Ängsten geplante Käufe größerer Konsumgüter wie Autos oder Fernseher vorziehen. Tokio und Seoul dagegen hoffen, dass die direkte Geldgabe möglichst schnell ausgegeben wird. Im Idealfall gibt die asiatische Variante der Konjunktur einen schnellen Impuls. Im schlechtesten Fall aber verpufft das Geld weitgehend auf den Sparbüchern.

So war es in Japan in den Jahren 2009 und 1998, als die Regierung schon einmal Geld für den Konsum verteilte. Korea erzwingt den schnellen Verbrauch, indem es das Geld, das weitgehend elektronisch in Form von Guthabenpunkten oder Gutscheinen ausgezahlt wurde, bis Ende August befristet. Aus Seoul wird berichtet, dass viele Menschen das Geld wohl schon ausgegeben haben.

Je Einwohner 852 Euro

Die Notenbanken in Japan und Korea erleichtern den Regierungen die Geldgaben, indem sie mehr Staatsanleihen kaufen und damit mehr Geld in die Wirtschaft pumpen. Doch wird das Geld an die Haushalte nicht mit dem vom verstorbenen Nobel-Gedächtnispreisträger Milton Friedman beschriebenen Hubschrauber angeliefert. Es ist somit kein Geschenk im eigentlichen Sinne, sondern, weil komplett mit neuen Schulden finanziert, eine Umverteilung aus der Zukunft in die Gegenwart.

Japan greift den künftigen Steuerzahlern mit umgerechnet 107 Milliarden Euro in die Tasche, Südkorea mit 10,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Deutschland veranschlagt für die befristete Senkung der Mehrwertsteuer 20 Milliarden Euro. Gäbe der Bund an anderer Stelle entsprechend weniger aus, wäre es eine echte Entlastung der Bürger. Verschuldet er sich zur Finanzierung, zieht dagegen auch er künftig noch zu verdienende Einkommen in die Gegenwart.

Je Einwohner gerechnet, veranschlagen Tokio 852 Euro, Seoul 200 Euro und Berlin 240 Euro für den Konsumstimulus. Japan gibt von den drei Ländern am meisten Geld aus, weil es die Zahlung auch als Ersatz für Einkommensverluste in der Corona-Krise sieht.

Deshalb ging es so fix

Südkorea allerdings sticht in puncto Schnelligkeit hervor: Der entsprechende Nachtragshaushalt wurde in Korea am 30. April vom Parlament beschlossen. Schon am Montag darauf erhielten in Korea Hunderttausende bedürftige Menschen mit geringem Einkommen, die zum Teil von Sozialhilfe leben, das Geld ausgezahlt.

Die Zahlungen an den Rest der Bevölkerung, der einen Antrag stellen musste, begannen Mitte Mai und waren nach rund zwei Wochen so gut wie beendet. Von den berechtigten 21,7 Millionen Haushalten haben 21,4 Millionen das Geld schon erhalten. 95 Prozent der veranschlagten 14,2 Billionen Won (10 Milliarden Euro) sind schon ausgezahlt.

Das ging so fix, weil Südkorea das Geld weitgehend über Kreditkarten austeilte, was in dem weitgehend elektronischen Finanzsystem schnell und einfach geht. In Japan dagegen, wo die Digitalisierung des Geldes nur mühsam vorankommt und die Bürokratie eher gemächlich arbeitet, haben viele Menschen vor allem in den Ballungszentren Tokio und Osaka noch nicht einmal die Antragsformulare für das Geld erhalten – obwohl der Nachtragshaushalt auch in Japan am 30. April beschlossen wurde. Korea ist mit dem Konsumimpuls auch schneller als Deutschland, das die Mehrwertsteuer erst von Juli an senkt und so im Juni den Konsum noch zusätzlich schwächt.

Anders als Deutschland oder Japan macht Südkorea den Bürgern Vorschriften, wo und wie sie den Konsumstimulus nutzen dürfen. Große Kaufhäuser und Internetwarenhäuser, Massagen und Golfkurse, Kasinos und Sexshops sind etwa nicht erlaubt. Auch Steuern zahlen darf man mit dem Geld nicht. Der Fokus liegt auf der Unterstützung kleiner Geschäfte im lokalen Umfeld.

Gemeinsam ist den Regierungen in Japan, Korea und Deutschland, dass sie in ihren Bemühungen zur Konsumstärkung auf Umverteilung verzichten. So nützt die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland allen Haushalten, unabhängig vom Einkommen oder von der Nationalität. Japan und Korea wollten Geld zunächst nur an bedürftige Haushalte ausschütten. Widerstand der politischen Opposition und im Falle Japans der Versuch, langwierige Bedürftigkeitsprüfungen zu vermeiden, führten dann doch zur Auszahlung an alle – wenn sie nicht freiwillig verzichten.