Jenseits der Finanzkrise : Kurzarbeit betrifft fast alle Branchen

Die deutsche Wirtschaft ist in fast allen Bereichen auf Kurzarbeit angewiesen, geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. Nur wenige Branchen bleiben verschont. Auch auf die Zahl der offenen Stellen wirkt sich die Corona-Krise aus.

VW-Werk in Wolfsburg: 94 Prozent der Schlüsselbranche Automobilbau sind von Kurzarbeit betroffen. Bild: dpa

Fast alle Branchen in Deutschland greifen dem Ifo-Institut zufolge in der Corona-Wirtschaftskrise auf Kurzarbeit zurück. Spitzenreiter sind die Gastronomie mit 99 Prozent der Betriebe und die Hotels mit 97 Prozent, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage hervor, die das Ifo-Institut im April durchgeführt hat. Ähnlich stark betroffen ist demnach die Schlüsselbranche Automobilbau mit 94 Prozent. Der Durchschnitt über alle Branchen hinweg liegt bei 50 Prozent. „Das schlägt alle Zahlen aus der Finanzkrise von 2009“, sagte Ifo-Fachmann Klaus Wohlrabe.

Er befürchtet, dass die Krise früher oder später in einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit münden kann, sollte die Corona-Krise anhalten. „Kurzarbeit ist für die Betriebe eine Brücke über eine Zeit niedriger Umsätze“, sagte Wohlrabe. „Sollten die Umsatzausfälle aber länger andauern, werden auch Arbeitsplätze ganz wegfallen.“

Luftfahrt besonders stark betroffen

In einigen wenigen Branchen wird deutlich weniger kurzgearbeitet. In der Chemie sind es 30 Prozent, bei den Herstellern von Nahrungs- und Futtermitteln 21 Prozent, im Gesundheitswesen 14 Prozent, in Anwaltskanzleien, bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern nur drei Prozent. Gar keine Kurzarbeit melden demnach Energieversorger, Betriebe der Abwasserentsorgung und Hersteller von Medikamenten. Auch Versicherungen und Pensionskassen greifen nicht auf Kurzarbeit zurück.

In der Luftfahrt liegt der Anteil der Betriebe hingegen bei 91 Prozent, bei Reisebüros und Reiseveranstaltern sind es 90 Prozent. Auch 98 Prozent der Lederwarenhersteller und 96 Prozent der Hersteller von Bekleidung melden Kurzarbeit. In kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Betrieben sind es 82 Prozent, Betriebe des Sports (Bäder, Golfclubs, Fitness-Studios, Freizeit- und Vergnügungsparks) sind zu 81 Prozent betroffen. Auch bei Post-, Kurier- und Expressdienste sowie im Gesundheitsbereich sind über die Hälfte der Branche, jeweils 56 Prozent, betroffen.

Unterschiede ergaben sich auch beim Vergleich der Bundesländer. Am stärksten ist die Kurzarbeit in Bayern mit 54 Prozent und Baden-Württemberg mit 53 Prozent ausgeprägt. Am Ende der Skala liegen der Umfrage zufolge Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit 43 Prozent sowie Rheinland-Pfalz und das Saarland mit 39 Prozent.

Derweil ging aus der Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, dass es im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zu Vorquartal rund 330.000 weniger offene Stellen gab. 1,08 Millionen Stellen blieben unbesetzt, im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal liegt der Rückgang bei ungefähr 300.000. Im exportnahen verarbeitenden Gewerbe, im damit verbundenen Logistiksektor sowie in den unternehmensnahen Dienstleistungen hat das IAB die stärksten Rückgänge identifiziert.

Zusammen weisen diese drei Bereiche laut IAB im ersten Quartal rund ein Drittel weniger Stellen als im Vorquartal und im Vorjahresquartal auf. „Eine weiterhin hohe Personalnachfrage gab es im ersten Quartal dagegen im Gesundheits- und Sozialwesen,“ so IAB-Forscher Alexander Kubis.

Da der wirtschaftliche Shutdown erst in den letzten zwei Märzwochen begonnen habe, bildeten die Zahlen in erster Linie die abgeflaute Konjunktur vor der Corona-Krise ab, sagte Kubis: „Die volle Wucht der wirtschaftlichen Einschränkungen wird sich erst in den Zahlen für das zweite Quartal zeigen.“