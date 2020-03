Eine Strategie für danach : Auch eine kranke Volkswirtschaft schadet der Gesundheit

In allen großen westlichen Industrienationen befindet sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben nunmehr in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Paralyse, nachdem auch, erkennbar unwillig, die politischen Führungen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien den Versuch aufgegeben haben, eine Ausbreitung des Virus hinzunehmen. Stattdessen soll die Einschränkung sozialer Kontakte die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle halten, um eine Überforderung der nationalen Gesundheitssysteme zu vermeiden.

Angesichts der dramatischen Zustände vor allem in norditalienischen Kliniken ist dies eine nachvollziehbare Strategie. Und so erstaunt nicht, dass auch in Deutschland nach Umfragen eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung den „Shutdown“ gutheißt, obgleich er mit einer erheblichen Beschränkung persönlicher Freiheitsrechte einhergeht.

Diese Strategie gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. Denn nicht nur stellt die neue Art des Zusammenlebens große Anforderungen an die sozialen Kompetenzen vieler Menschen. Sie geht mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten einher, die sich heute überhaupt noch nicht präzise abschätzen lassen und die am Ende von den Menschen getragen werden müssen. Die Einschätzungen des Präsidenten des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, die wirtschaftlichen Kosten der Corona-Krise würden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist, sind leider plausibel. Ein Monat wirtschaftlicher Stillstand in Deutschland entspräche einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwischen 4 und 5 Prozent.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Und dabei steht nicht einmal fest, ob nach einem Ende der Beschränkungen die in vielen Ländern schwer getroffene Wirtschaft wieder schnell auf Touren kommt. Die Wirtschaftsgeschichte gibt hierfür keine eindeutige Antwort. Die sehr expansive Geld- und Finanzpolitik sollte nicht nur helfen, die Kosten der gegenwärtigen Lähmung für Unternehmen und Konsumenten zu dämpfen. Sie kann auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in einer Zeit einer allmählichen Belebung wieder stützen. Aber die Corona-Krise trifft nicht nur die Nachfrage, sondern auch das Angebot. Mit staatlichem Geld allein lassen sich globale Lieferketten nicht rekonstruieren, wenn das Vertrauen in die Globalisierung einen nachhaltigen Knacks erhalten hat. Diese Krise wird viele wirtschaftliche Verlierer haben Die Krise könnte zudem Konsumgewohnheiten langfristig verändern, die einen wirtschaftlichen Strukturwandel begünstigen. Nicht ohne Grund sagt zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, kleinere Flugzeugflotten voraus. Nicht unplausibel wäre es, wenn der stationäre Einzelhandel dauerhaft Marktanteile an Versender verlöre. Kurzum: Diese Krise wird viele wirtschaftliche Verlierer haben. Mehr zum Thema 1/ In dem Maße, in dem sich die wirtschaftlichen Kosten nicht nur in Zahlen ausdrücken, sondern Gesichter bekommen, wird auf die Politik der öffentliche Druck wachsen, die Einschränkungen des Lebens zumindest zu lockern, wenn nicht gar ganz aufzuheben. Auch soziale Isolation und wirtschaftliche Krisen gehen mit Gefahren für die Gesundheit vieler Menschen einher. „Gesunde Menschen“ und „gesunde Wirtschaft“ sind auch in dieser besonderen Situation kein Gegensatzpaar. Schon wird in den Vereinigten Staaten Donald Trump, der seine Wiederwahl stark von der wirtschaftlichen Entwicklung und den Börsenkursen abhängig gemacht hat, unruhig. Aber auch gelassenere und gefestigtere Politiker werden sich mit diesen Fragen befassen müssen. Die Aufgabe ist nicht trivial: Werden die Einschränkungen zu früh aufgehoben, ist eine neue Welle von Infektionen durch das Virus nicht ausgeschlossen. Andererseits wird es kaum möglich sein, das Land bis zur Verbreitung eines Impfstoffs lahmzulegen. Will die Politik das Vertrauen der Menschen nicht verlieren, wird sie bald eine Strategie präsentieren müssen, die den Schutz der Gesundheit der Menschen mit einer Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Wohlstands verbindet. Jeder Bürger, der seine Sinne beisammen hat, weiß, dass sich heute noch kein präziser Fahrplan für die Umsetzung dieser Strategie definieren lässt, da die Zahl der Infizierten immer noch zunimmt. Aber Gedanken um das Morgen sind Pflicht. „Angesichts großer Prognoseunsicherheiten darf man in der Infektionsbekämpfung auf Sicht fahren, aber nicht ohne eine – bei neuen Erkenntnissen erforderlichenfalls zu korrigierende – Wegeplanung, die verhindert, dass man sich nur im Kreis bewegt“, schreibt die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff in einem Beitrag für die FAZ. Gerade im „Lockdown“ brauchen Menschen Signale, dass es vorangeht.

true