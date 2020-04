Hilfskredite : KfW übernimmt Risiko komplett

Die Bundesregierung plant Nachbesserungen an dem Kreditprogramm für Mittelständler, die in der Coronakrise in Not geraten sind. Zentraler Punkt ist die Befreiung der Hausbanken von sämtlichen Risiken, die mit dem KfW-Darlehen verbunden sind. Bisher übernimmt der Bund je nach Größe des Kredits nur 80 oder 90 Prozent der möglichen Ausfälle.

Nun ist nach Informationen der F.A.Z. geplant, dass die KfW das Risiko für einen Kredit bis zu 500.000 Euro komplett übernimmt, wenn das Unternehmen 11 bis 50 Mitarbeiter hat. Für größere Betriebe mit bis zu 249 Beschäftigten soll dies sogar bis zu 800.000 Euro gelten. Kleine Betriebe werden auf die bestehenden Zuschuss-Programme und die üblichen KfW-Kreditprogramme verwiesen.

Zinssatz von drei Prozent

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist die Laufzeit der Mittelstands-Darlehen nunmehr auf zehn Jahre angelegt, wovon zwei Jahre tilgungsfrei sein sollen. Gefordert werde ein Zinssatz von drei Prozent im Jahr, hieß es. Unklar war zuletzt, ob es auch Erleichterungen gibt bei der Prognose zur Fortführung der Unternehmen. Diese fällt für viele Betriebe nach den normalerweise üblichen Kriterien angesichts der nahezu komplett weggebrochenen Umsätze negativ aus.

Das Bundesfinanzministerium verwies auf Nachfrage auf die geplante Pressekonferenz am Mittag. Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts am Vormittag wollen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier um 14 Uhr die neuen Maßnahmen vorstellen.

Mehr zum Thema 1/

Aus der Wirtschaft, aus der Opposition, aber aus auch aus den Koalitionsfraktionen hatte es vergangene Woche vermehrt Rufe nach Verbesserungen gegeben. Die Kreditprüfungen der Hausbanken galten als unrealistisch hart und langwierig. So hatten die Ministerien für Finanzen und Wirtschaft am Wochenende intensiv über Nachbesserungen verhandelt. Die Einigung erleichterte die Billigung der EU-Kommission, Kredite für mittelständische Firmen bis 800.000 Euro komplett mit einer Staatshaftung zu versehen.