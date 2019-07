Konjunktursorgen : Deutsche Industrie im Abwärtssog

Über der deutschen Wirtschaft ziehen Wolken auf. Die am Montagabend drastisch nach unten korrigierte Gewinnprognose der BASF ist ein Warnzeichen weit über die Chemieindustrie hinaus. Hatte man in Ludwigshafen für 2019 bislang ein bis zu 10 Prozent höheres Betriebsergebnis als im Vorjahr erwartet, rechnet der größte Chemiekonzern der Welt nun mit bis zu 30 Prozent Rückgang. Grund sei ein schwächeres Wachstum in vielen Industriezweigen. Der BASF-Aktienkurs sank am Dienstag um 3,3 Prozent.

Die Chemieindustrie, die an viele Branchen und stark ins Ausland liefert, ist ein Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft. Lanxess hat am Dienstag seine Prognose bestätigt, nachdem der Aktienkurs des Kölner Spezialchemiekonzerns ebenfalls unter Druck geraten war. „Wir haben unsere Abhängigkeit von einzelnen volatilen Branchen reduziert“, versichert der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert.

Der Chemiekonzern Covestro hatte seine Anleger schon im Februar auf ein mageres Geschäftsjahr eingestimmt. Hoffnung setzte Covestro zuletzt in die Autoindustrie. Deren Schwäche hat nun aber der BASF zu schaffen gemacht, sie ist ihr wichtigster Abnehmer. Hinzu kommt die Belastung durch den Brexit und die Handelskonflikte. All das sorgt branchenübergreifend für Verunsicherung und sinkende Investitionen.

Ökonomen sprechen von einer „Industrierezession“

Tatsächlich tritt das Wachstum des globalen Warenhandels seit einiger Zeit auf der Stelle. Das belastet die exportorientierte deutsche Industrie. Seit anderthalb Jahren ist ihr Auftragseingang rückläufig, die Stimmung verdüstert sich, wogegen sich der binnenorientiertere Dienstleistungssektor bislang vom Abwärtstrend entkoppeln konnte. Doch sind die politischen Belastungen weiter hoch. „Eine Verschärfung der Konflikte könnte zu einer noch stärkeren konjunkturellen Verlangsamung führen“, sagt Claus Michelsen, Konjunkturchef am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Auch wenn Zahlen zur Industrieproduktion zuletzt etwas besser aussähen, bleibe der konjunkturelle Ausblick eher trüb. Mittlerweile erwartet man am DIW nur noch ein Miniwachstum von 0,1 Prozent im zweiten Quartal. Andere Ökonomen sprechen dagegen längst von einer Industrierezession und rechnen mit einer schrumpfenden Wertschöpfung zwischen April und Juni. Auch der Verband der Metall- und Elektro-Industrie erklärte seine Branche am Dienstag für „weiter stark rezessionsgefährdet“. Die Maschinenbauer hatten ihre Produktionsprognose für 2019 schon vorige Woche kräftig gesenkt.

Dass schon eher kleine Umsatzrückgänge große Auswirkungen auf das Ergebnis haben, zeigt das Beispiel BASF. So basiert der befürchtete Gewinneinbruch auf der Prognose eines nur mäßigen Umsatzrückgangs. Doch hat die BASF wie auch andere Unternehmen ihre Kapazitäten vor allem in China in der jüngeren Vergangenheit drastisch ausgebaut. So ist sie nun darauf angewiesen, dass die Fabriken auch ausgelastet sind. Die Folgen dieser unerfüllten Wachstumserwartungen bekommen wiederum die Beschäftigten zu spüren.

Schon vor der Gewinnrevision hat der Chemiekonzern angekündigt, 6000 Stellen abzubauen. Andere Industrieunternehmen bauen ebenfalls Stellen ab: Der Autohersteller Ford streicht 5400 Arbeitsplätze in Deutschland, Volkswagen 7000, und auch Thyssen-Krupp, Siemens und Bayer planen Einschnitte. Die gute Nachricht lautet, dass die Konzerne zum großen Teil ohne Entlassungen auskommen wollen. Womöglich werden sich die angekündigten Stellenstreichungen in der offiziellen Arbeitsmarktstatistik nicht niederschlagen. Trotzdem zeigte der Arbeitsmarkt zuletzt Schwächen.

Anstieg der Kurzarbeit

Zwar ist die Zahl der Erwerbstätigen auf mehr als 45 Millionen Menschen gestiegen. Klammert man jahreszeitliche Schwankungen aus, ist die Zahl der Arbeitslosen aber im Juni so gut wie gar nicht mehr gesunken – ein Hinweis, dass die Rekordjagd der vergangenen Jahre zum Erliegen kommen könnte.

Darauf deutet auch der Anstieg der Kurzarbeit hin. Kurzarbeit dient dazu, in einer Konjunkturflaute Entlassungen zu verhindern, indem Unternehmen Arbeitszeit und Gehalt ihrer Beschäftigten kürzen und die Arbeitslosenkasse für einen Teil des Lohnausfalls einspringt.

Kurzarbeit betrifft bislang nur 44.000 Arbeitnehmer. Allerdings ist der Anteil der betroffenen Unternehmen in einigen Industriebranchen inzwischen recht hoch. Und gerade in Deutschlands Schlüsselindustrien könnte der Anteil in den kommenden drei Monaten sogar noch steigen, wie eine neue Umfrage des Ifo-Instituts zeigt.

In der Automobilindustrie rechnen demnach 16 Prozent der Unternehmen damit, bald Kurzarbeit zu verhängen. Wichtige Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Autobranche derzeit schrumpft, wenn auch auf hohem Niveau. So wurden nach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie von Januar bis Juni in Deutschland 2,5 Millionen Personenkraftwagen produziert, 12 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Export ist im ersten Halbjahr sogar um 15 Prozent gesunken.

Hauptgrund ist die konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche in China und Amerika. Die Unsicherheit sei derzeit groß, heißt es in der Branche. Dennoch sei die Lage grundverschieden von 2008, als die globale Finanzkrise die Welt erschütterte.