Brexit-Wirren : Die britische Wirtschaft ist geschrumpft

Nach recht starkem Wachstum zum Jahresanfang ist die britische Wirtschaft im zweiten Quartal inmitten der Brexit-Wirren geschrumpft. Um 0,2 Prozent sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juli zum Vorquartal, teilte das Statistikamt ONS am Freitag mit. Es war die erste Schrumpfung in einem Quartal seit rund sieben Jahren. Der Industrieverband CBI nannte die neuen Zahlen „beunruhigend“. Vieles liege aber auch an Einmaleffekten, so der CBI-Volkswirt Alpesh Paleja. Ein Grund war der – dann verschobene – Brexit-Termin am 31. März.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Im Winterquartal war die Wirtschaft um 0,5 Prozent gewachsen. Dies war auch dem Aufbau von Vorräten vor dem vermeintlichen Brexit-Termin 31. März geschuldet. Weil Unternehmen nach einem EU-Austritt Handelsbarrieren und eine Unterbrechung von Lieferketten fürchten, haben sie ihre Lager mit Rohstoffen, Vorprodukten und Ersatzteilen gefüllt. Diese Bestellungen und Lagerinvestitionen hatten die Konjunktur im Winter zunächst kräftig angeregt. Im zweiten Quartal wurden die Lager teilweise aber wieder abgebaut. Außerdem hatten einige Autohersteller ihre Sommerpause auf April vorverlegt.

Abgesehen von diesen Sonderfaktoren zeigt sich aber eine grundsätzliche Bremsung der Konjunktur. Das unterliegende Tempo der Wirtschaft sei schwach, „es wird abgewürgt durch die Kombination von langsamerem globalen Wachstum und der Brexit-Unsicherheit“, sagte Paleja.

„... es sei denn, es gibt einen No-Deal-Brexit“

Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum lag das BIP im Frühjahr aber immer noch um 1,2 Prozent höher. Das zeigt, wie robust die Wirtschaft auf der Insel trotz der Brexit-Wirren ist. Die Notenbank hat ihre Prognose für dieses Jahr gerade auf 1,3 Prozent Plus gesenkt – unter der Annahme, dass es nicht zu einem No-Deal-Austritt kommt. Die Regierung von Boris Johnson zeigt sich indes eisenhart entschlossen, am 31. Oktober auszutreten, ob mit oder ohne EU-Austrittsvertrag.

Die Wirtschaft ist zunehmend besorgt über diesen Brexit-Kurs. Einen EU-Austrittsvertrag wäre die Voraussetzung dafür, dass es wieder aufwärts geht, so der Industrieverband. Das Analysehaus Capital Economics schrieb am Freitag: „Die kleine Schrumpfung des BIP im zweiten Quartal wirft das Gespenst einer Rezession auf, doch die Schwäche ist fast komplett auf den Abbau von Lagern und den Handel zurückzuführen“, so Thomas Pugh von Capital Economics. „Wir erwarten eine Wende im dritten Quartal, so dass das Vereinigte Königreich eine Rezession vermeiden sollte … es sei denn, es gibt einen No-Deal-Brexit.“

Das britische Pfund gab am Freitag nach Veröffentlichung der BIP-Zahlen leicht nach. Es liegt nun mit weniger als 1,08 Euro nahe an historischen Tiefständen von 2017. Besonders die Industrieproduktion ist im Frühjahr deutlich gefallen (minus 1,4 Prozent zum Vorquartal). Der Dienstleistungssektor, der 80 Prozent der britischen Wirtschaft ausmacht, hält sich besser. Hier deuteten bessere Stimmungsindikatoren zum Sommerbeginn sogar eine Belebung an. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit im Königreich trotz aller Brexit-Unsicherheit auf einem sehr niedrigen Niveau von nur 3,8 Prozent.